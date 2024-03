Avenidas recapeadas começam a receber sinalização de trânsito em Goiânia

A Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) de Goiânia antecipou o cronograma para o serviço de sinalização horizontal em vias que foram recapeadas nos últimos meses, inclusive quatro de grande fluxo que estavam sem nenhuma marcação para o motorista se orientar: as avenidas 85, Independência e T-9, além da rua S-5. O trabalho, que inicialmente estava previsto para ser realizado apenas após o período de chuvas, teve início nesta segunda-feira (18) e se estende até sexta (22).

A ação da SMM ocorre quatro dias após o jornal mostrar, em reportagem publicada no dia 15 de março, que ao menos 28 vias que receberam requalificação asfáltica estavam sem nenhuma sinalização horizontal de trânsito, algumas há mais de um mês. Na ocasião, especialistas ouvidos pelo jornal afirmaram que estas ruas e avenidas deveriam estar bloqueadas para trânsito até a implementação da pintura no asfalto.

A SMM justificava que ainda não teria finalizado o serviço, pois era preciso aguardar o tempo de cura do asfalto. Entretanto, para aquelas que aguardam há mais tempo pela pintura, a pasta dizia que a chuva impedia o trabalho, visto que é necessário o piso seco para a fixação da tinta. Na ocasião, a presidente da Comissão de Direito de Trânsito da seção Goiás da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-GO), Eliane Nogueira da Silva, explicou que, após a revitalização asfáltica, a reabertura do trânsito somente deveria ocorrer “após devidamente sinalizada, vertical e horizontalmente.”

Já o engenheiro civil e especialista em Transportes Marcos Rothen ponderou que o argumento de tempo chuvoso não justifica a ausência do serviço. “Se não há condições para garantir a segurança dos usuários e a obra não é emergencial, deve ser adiada até que possa ser feita de forma completa. E como a pintura, segundo a norma brasileira, pode ser feita no mesmo dia ou no máximo dois, as obras devem ser programadas quando há previsão de não se ter chuva em pelo menos dois dias.”

Avenida 85

A primeira via a receber o serviço nesta semana foi a Avenida 85, no trecho entre a Avenida Laudelino Gomes, no Setor Serrinha, até a Rua 1.121, no Marista. Esta parte foi a primeira etapa de revitalização da avenida, que teve início no dia 3 de janeiro. O trecho já está finalizado — com exceção do pavimento rígido em concreto, que será instalado nas paradas de ônibus.

O jornal questionou a SMM sobre o que mudou no cenário atual para que seja possível fazer o serviço de sinalização, visto que ainda há pancadas de chuvas isoladas pela cidade. Em nota, a pasta respondeu apenas que “a sinalização viária de grandes eixos é realizada no período noturno para que haja o menor impacto possível no trânsito, porém, nesta segunda-feira (18), pelas condições favoráveis do tempo, as equipes trabalham na Avenida 85.”

A SMM diz ainda que, conforme comunicado enviado à imprensa em fevereiro, não havia sido possível efetuar o serviço de sinalização viária em partes das avenidas 85, T-9 e Independência pelas fortes chuvas. “As vias já estavam pré-marcadas e as equipes de prontidão para realizar o serviço que foi iniciado pela sinalização manual nos cruzamentos, seguida da mecanizada, ou seja, com tinta quente e, neste caso, o asfalto não pode ter umidade já que a tinta não fixa nessas condições”, finaliza.

Ainda conforme a nota, o cronograma que se estende até sexta-feira envolvendo as três grandes avenidas, além da Rua S-5, “é montado para que seja seguido de forma perene”. “Porém, intercorrências do tempo interferem no trabalho, já que com a via úmida ou molhada a tinta, devido ao seu pigmento, não adere ao pavimento. Por isso, o cronograma de trabalho pode sofrer alteração devido às fortes chuvas.”

Para o serviço, são utilizadas duas técnicas de pintura: manual e mecanizada. Segundo a SMM, a primeira é feita com o uso de moldes “com pintura termoplástica, como por exemplo: faixas de pedestres, retenções e legendas”, e com tempo de secagem de 30 a 50 minutos. Essas são usadas em vias com menos fluxo de veículos e ruas locais.

A pintura mecanizada é feita com tinta quente utilizando um dispositivo chamado de Hot Spray, que fica acoplado ao caminhão de sinalização. É utilizada em grandes eixos, vias expressas e arteriais. “Pois a durabilidade desta sinalização para revitalização é de aproximadamente seis meses”, pondera a secretaria. O tempo de secagem varia de duas a quatro horas.

Dentre as vias que receberão a sinalização horizontal nesta semana, a Avenida T-9, que parte do Setor Vila União, até o Setor Marista, teve a revitalização asfáltica concluída no dia 14 de janeiro e, deste então, aguarda a pintura. A obra foi lançada no dia 6 de novembro do ano passado, com previsão de término para 120 dias, mas foi finalizada em tempo menor: 69 dias. À época da conclusão, a Prefeitura divulgou que era preciso aguardar 15 dias para a cura do asfalto e, após o período, implantar a sinalização de trânsito.

A situação também ocorre com parte da Avenida Independência, lançada em setembro passado e concluída no final de janeiro. Já a Avenida 85 ainda está sendo recapeada.