Avião com drogas que invadiu fazenda de Leonardo saiu da Bolívia e decolou antes de ser apreendido

O avião que invadiu a pista de pouso da fazenda do cantor Leonardo em Jussara, no oeste goiano, estaria transportando drogas de um dos países vizinhos ao Brasil. De acordo com a Polícia Federal (PF), a suspeita é de que o montante de quase meia tonelada de pasta base de cocaína tenha saído da Bolívia.

A aeronave decolou antes de ser apreendida e a PF de todo o Brasil realiza buscas. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também confirmou a suspeita de tráfico internacional, mas informou que não poder passar mais detalhes para não atrapalhar as investigações. Por isso, a reportagem não conseguiu apurar qual cidade seria o destino final da droga.

Avião invade fazenda do cantor Leonardo

Um avião carregado com meia tonelada de pasta base de cocaína invadiu a pista de pouso da fazenda do cantor Leonardo, em Jussara, na região Oeste de Goiás, segundo informações da Polícia Militar (PM). O caso ocorreu nesta sexta-feira (10). De acordo com a assessoria de imprensa de Leonardo, o cantor e afamília dele não estavam na fazenda. Ele está em São Paulo.

A polícia informou que, após compartilhamento de informações, foi identificado que uma aeronave teria invadido a pista de pouso da fazenda do cantor Leonardo. Ao chegarem no local, os policiais se depararam com uma caminhonete com mais de 400 kg de pasta base de cocaína. A droga teria sido transportada pela aeronave.

Os suspeitos chegaram a trocar tiros com a polícia, segundo a PM. Dois deles ficaram feridos e foram encaminhados para o Hospital de Urgências de Jussara, onde foram confirmados os óbitos. Com eles, foram apreendidas duas armas, 420 Kg de pasta base de cocaína, dois rádio HT, uma antena para comunicação via satélite e uma caminhonete modelo Hilux.

A informação preliminar é de que uma terceira pessoa teria conseguido fugir pela mata. Uma força-tarefa das Polícias Militar, Federal e Rodoviária Federal foi montada para localizar o suspeito.