Avião com músicos de Roberto Carlos faz pouso após acidente com pássaro, em Goiânia

O avião com músicos do Roberto Carlos teve que pousar após bater contra um pássaro nesta segunda-feira (26), em Goiânia. A informação foi divulgada pela TV Anhanguera e o acidente com o avião foi confirmado pelo Aeroporto Internacional da capital.

Segundo a assessoria do Aeroporto Internacional de Goiânia, por causa do acidente, a aeronave retornou e o voo foi cancelado. Em nota, a concessionária disse que este é um procedimento operacional padrão e não é considerado um pouso de emergência (veja nota completa no fim da reportagem).

Na noite do último domingo (25), o Roberto Carlos atraiu uma multidão na Festa do Divino Pai Eterno, em Trindade.

Nota Aeroporto Internacional de Goiânia

O Aeroporto Internacional de Goiânia informa que, na manhã desta segunda-feira, 26, por volta das 8h45, durante procedimento de decolagem, um aeronave colidiu com um pássaro (ocorrência conhecida pelo termo técnico BirdStrike). Devido à colisão, foi necessário o retorno da aeronave e o voo foi cancelado. A concessionária reforça que este é um procedimento operacional padrão, ratificando seu empenho na segurança da operação aeroportuária.