Avião que caiu no interior de SP pousou em Rio Verde um dia antes do acidente

A aeronave que caiu no interior de São Paulo, nesta sexta-feira (9), pousou no Aeroporto General Leite de Castro, em Rio Verde, um dia antes do acidente. Na quinta-feira (8), a mesma aeronave saiu de Guarulhos, pousou em Rio Verde, e então retornou para Guarulhos, de acordo com informações do Aeroporto.

A aeronave pertence à Voepass Linhas Aéreas, antiga Passaredo. Os passageiros deste voo não têm relação com o acidente, ressaltou a assessoria do Aeroporto. O avião veio de Guarulhos e pousou em Rio Verde às 11h30. Uma hora depois, às 12h30, o avião retornou com passageiros para Guarulhos (SP).

Este avião fazia exclusivamente voos de ida e volta para Guarulhos. Rio Verde era um dos destinos na programação da aeronave. Depois de passar por Goiás, o avião fez mais duas rotas de ida e volta (saindo e retornando para Guarulhos), Goianá (MG) e Ribeirão Preto (SP), antes da viagem em que a queda ocorreu. As informações foram obtidas pelo rastreamento da aeronave.

Os motivos que causaram a queda do avião ainda não foram divulgados pela companhia ou autoridades. Em nota, a Voepass Linhas Aéreas informou que "a aeronave PS-VPB, ATR-72, do voo 2283, decolou de CAC sem nenhuma restrição de voo, com todos os seus sistemas aptos para a realização da operação". (Confira nota na íntegra abaixo)

Queda do avião

Um avião caiu nesta sexta-feira (9) em Vinhedo, no interior de São Paulo (SP), segundo o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. A Voepass Linhas Aéreas, companhia aérea dona da aeronave, informou que haviam 57 passageiros e 4 tripulantes a bordo, totalizando 61 pessoas no avião. A empresa confirmou que todos morreram no local. Anteriormente, a companhia aérea havia informado que 62 pessoas estavam no avião, mas pouco depois a informação foi atualizada.

A aeronave decolou de Cascavel, no Paraná, com destino ao Aeroporto de Guarulhos, segundo a Veopass. Vídeos circulam nas redes sociais do momento da queda. As imagens mostram o avião caindo rodando em parafuso. As imagens foram feitas por moradores da região, já que o avião caiu dentro do condomínio residencial Recanto Florido, segundo os bombeiros.

Nota na íntegra

"A VOEPASS Linhas Aéreas informa a ocorrência de um acidente envolvendo o voo 2283 - avião PS - VPB, nesta sexta-feira, dia 09 de agosto, na região de Vinhedo/SP. A aeronave decolou de Cascavel/PR às 11h46 com destino ao Aeroporto de Guarulhos, com 57 passageiros e 4 tripulantes.

A companhia lamenta informar que todas as 61 pessoas a bordo do voo 2283 faleceram no local.

Neste momento, a VOEPASS Linhas Aéreas prioriza prestar irrestrita assistência às famílias das vítimas e colabora efetivamente com as autoridades para apuração das causas do acidente.

Informações para familiares, colaboradores e interessados também podem ser obtidas por meio do telefone 0800 9419712, disponível 24h.

A VOEPASS Linhas Aéreas informa que a aeronave PS-VPB, ATR-72, do voo 2283, decolou de CAC sem nenhuma restrição de voo, com todos os seus sistemas aptos para a realização da operação."