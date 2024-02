Bailinho de Carnaval e concurso de fantasia animam o feriado em shopping

No sábado (10), o Plaza D’Oro Shopping promoverá um bailinho para quem quiser curtir o Carnaval com a família e em segurança. O evento será realizado das 17h às 19h, na Praça de Alimentação do shopping e terá entrada gratuita.

“Teremos o cordão da pipoca, para quem quiser se divertir sem fantasia, mas quem for fantasiado concorrerá a prêmios cedidos pelos nossos lojistas”, conta a gerente de Marketing do Plaza D’Oro Shopping, Fabíola Nogueira.

Serão premiadas as melhores fantasias nas seguintes categorias: a (o) melhor foliã (o) mirim, família foliã e vovô e vovó foliões. Participam da premiação as lojas DIVAH 3, Miss Make, Seja Vida Saudável, Farm Kids e The Fiber.

Das marchinhas ao axé

Desde as marchinhas mais antigas até o Axé, a equipe da Trupe comandará a parte musical e as dancinhas do Bailinho de Carnaval. ”Das marchinhas da década de 1950 até o axé, a ideia é agradar todas as gerações”, conta Wilson Aquino, da Trupe. Ele lembra que a proposta da matinê é colocar toda a família para brincar junto.

Endereço

O Plaza D’Oro Shopping está localizado na Av. Nápoli, n° 500, Residencial Eldorado, em Goiânia. Conta com estacionamento e diversas facilidades e serviços para quem valoriza localização, acessibilidade e comodidade.

Funciona de segunda-feira a sábado, das 9h às 21h (quiosques e lojas), das 11h às 22h (alimentação) e das 7h às 22h (supermercado); e aos domingos, das 14h às 20h (quiosques e lojas), das 11h às 20h (alimentação) e das 8h às 22h (supermercado). Todas as novidades e promoções podem ser acompanhadas pelas redes sociais (@plazadoro).