Bairros de Aparecida devem ficar sem água nesta terça-feira (22); veja quais

A Saneago informou que fará, na próxima terça-feira (22), uma operação de limpeza de desinfecção em reservatórios de água de Aparecida de Goiânia. Por causa da ação, pelo menos oito bairros da região podem ficar ser água.

A estatal destacou que, ao longo do primeiro trimestre deste ano, os tanques e reservatórios de Aparecida de Goiânia passarão por este serviço de higienização.

Desta vez, a limpeza será feita nos reservatórios localizados nos bairros Cardoso, Estrela do Sul e Cidade Vera Cruz. Portanto, os registros serão fechados entre 5h30 e 14h de amanhã, e o abastecimento pode ficar prejudicado nos seguintes bairros:

Bairro Hilda, Cardoso I, Cidade Vera Cruz I, Conjunto Estrela do Sul, Jardim Helvécia, Residencial Morada Sul II, Vila Mariana e Vila Rosa.

De acordo com a Saneago, a recuperação do sistema vai acontecer de forma gradual, após a finalização da limpeza. “Ressaltamos que os imóveis que contam com caixa d'água bem dimensionada não sentirão desabastecimento. Solicitamos a compreensão de todos e o consumo moderado das reservas domiciliares”, concluiu.

No início deste mês, a limpeza foi realizada na unidade de tratamento do Sistema Madre Germana I e II e Sistema Jardim dos Ipês I e III, e afetou o abastecimento em ao menos seis bairros.