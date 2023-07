Bairros de Goiânia podem ficar sem água após adutora se romper

O rompimento de uma adutora no setor Alphaville, em Goiânia, nesta terça-feira (18), pode provocar desabastecimento de água em nove bairros de Goiânia. Para resolver o problema, a Saneago informou que os registros dos locais abastecidos pela adutora vão permanecer fechados até meia-noite.

Os bairros que podem enfrentar falta de água são Alphaville Ipê, Cruzeiro do Sul, Goyas, Condomínio Girassóis, Chácara do Governador, Jardim Vitória, Jardim Mariliza. Residencial Atenas e Residencial Paris.

A previsão da Saneago é que o abastecimento retorne aos poucos, a partir da madrugada desta quarta-feira (19). A empresa afirma também que imóveis que contam com caixas d’água bem dimensionada não vão enfrentar desabastecimento.

A Saneago recomenda aos clientes o uso consciente de água, para não acabar com as reservas e informa que a manutenção é do tipo emergencial, não planejada e feita com urgência.