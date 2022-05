Balada Responsável autua 170 motoristas por embriaguez em Goiânia durante fim de semana

No último final de semana, 170 condutores foram autuados em Goiânia por embriaguez ao volante durante intensificação da Balada Responsável promovida pelo Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO). Também foram realizadas ações de conscientização do Maio Amarelo. No total, 2.884 pessoas foram abordadas pelas equipes de fiscalização e educação e também foram flagrados 19 condutores sem habilitação ou permissão de dirigir.

As blitzes educativas foram realizadas no início da noite do sábado (14), das 18h à 0h e no domingo (15), das 16h às 20h, em locais estratégicos da capital. As ações fiscalizatórias, entretanto, aconteceram em diversos pontos e horários. Apenas em 2022, 6.056 condutores já foram autuados por dirigir sob o efeito de álcool, número que corresponde a quase a metade de todos os registros feitos em 2021, quando ocorreram 12.183 flagrantes.

O Detran explica que, além da fiscalização da Balada Responsável, as ações educativas do Maio Amarelo também foram ampliadas com o intuito de coibir a combinação de álcool e direção. Durante as ações, educadores de trânsito distribuíram material educativo e alertaram os condutores para os perigos do desrespeito às leis de trânsito.

Causas de acidentes

Já em relação às causas dos acidentes, o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Renato Borges Dias, atual presidente do Instituto de Pesquisa em Logística e Segurança Viária (IPLSV), destacou que na maioria dos casos a imprudência é o fator determinante. “94% têm relação com falhas humanas, sendo que em 48% das vezes se observa a presença de álcool ou outras drogas”.

Álcool e direção: confira legislação

O condutor flagrado dirigindo sob o efeito de álcool ou que se negue a realizar o teste do bafômetro pode ser autuado administrativamente e ter que pagar multa de R$ 2.934,70. Em caso de reincidência, o valor pode dobrar. Além disso, responderá processo que pode resultar na suspensão de 12 meses do direito de dirigir. O veículo também fica retido até que seja apresentado um outro motorista habilitado.

Caso o bafômetro acuse valor igual ou superior a 0,34 miligramas por litro de ar ou se o exame de sangue marcar resultado igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue, o motorista é enquadrado em crime de trânsito. Além das punições administrativas, ele é preso em flagrante.