Banco de leite em Anápolis faz apelo por doações; veja como ajudar

O Banco de Leite Humano de Anápolis precisa de doadoras. A informação foi divulgada pela instituição no Dia Mundial de Doação de Leite Humano, comemorado na última quinta-feira (19), para conscientizar mães a doarem o alimento. As lactantes interessadas em fazer a doação, podem entrar em contato pelos telefones: 0800 646 3223, 3902-1722 e (62) 99967-7251 (WhatsApp) ou procurar a unidade que fica localizada na Avenida Cachoeira Dourada, Praça Martins, bairro São Joaquim.

Segundo o banco, o leite doado auxilia mães que não tiveram a produção necessária e bebês que estão em leitos de UTI recebendo algum tipo de tratamento. Atualmente, são 128 doadoras cadastradas na ação. “Temos as doadoras, mas não é toda semana que elas podem doar. Então, precisamos de mais mulheres dispostas a nos ajudar para atender a demanda”, destaca a coordenadora da unidade, Eliene Monteiro.

A escolha das pessoas é feita por triagem. Após a divulgação, nas unidades de saúde e hospitalares, é feito o cadastro de todas as mães que desejam doar. Elas recebem atendimento individual para saber sobre rotina e histórico de saúde, entre outras condições, e claro, as informações necessárias para a coleta segura.

De acordo com a coordenadora da unidade, o leite coletado passa por um processo de pasteurização e análise de qualidade. Para auxiliar na produção do leite de qualidade as mães passam por avaliação psicológica.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) defende que o leite materno é o alimento mais completo para o bebê, rico em água, proteínas, lipídios, glicídios, vitaminas e minerais. A amamentação é de extrema importância para obter a nutrição correta durante esse estágio. Diversas pesquisas apontam que bebês prematuros que se alimentam de leite humano, em um período de privação da amamentação em suas mães, possuem mais chances de recuperação e de terem uma vida mais saudável.

Quem pode ser doadora?

- Se a mulher apresentar excesso de leite e desejar doá-lo, basta buscar informações nos serviços de saúde quanto ao banco de leite e/ou posto de coleta de leite humano mais próximo da sua região;

- Toda mulher que amamenta é uma possível doadora de leite. Para doar, basta ser saudável e não tomar nenhum medicamento que interfira na amamentação;

- Se for o caso, entre em contato com o banco de leite mais próximo de sua casa ou ligue ao 136, para obter maiores informações de como e quando doar.

Vale lembrar que todo leite doado é analisado, pasteurizado e submetido a um rigoroso controle de qualidade antes de ser ofertado ao bebê internado nas Unidades Neonatais.

Como fazer a doação?

- Atente-se ao preparo e higienização do frasco para guardar o leite materno a ser doado;

- Tome cuidados de higiene antes de iniciar a coleta;

- Se possível, escolha um local tranquilo para retirar o leite;

- Retire, guarde e armazene o leite corretamente;

- Em caso de dúvida, ligue para o Banco de Leite Humano mais próximo e informe-se sobre a maneira mais segura para realizar sua doação.

Além da doação, o Banco conta com assistência ampliada às gestantes, mulheres pós-parto e em fase de amamentação, e também aos nenéns. A unidade conta com equipe multidisciplinar composta por especialistas em pediatria, psicologia, enfermagem e odontopediatria.

Victoria Lacerda é estagiária de jornalismo do convênio GJC/PUC-GO.