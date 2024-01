Bancos leiloam mais de 50 imóveis em Goiás com descontos de até 55% abaixo da avaliação de mercado

Mais de 50 imóveis em Goiás serão leiloados por dois bancos com descontos que podem chegar até 55% abaixo da avaliação de mercado. As opções vão desde casas, apartamentos e terrenos até estabelecimentos comerciais e rurais. Todos os imóveis estão livres de ônus, garantindo uma transação segura e livre de dívidas.

Dentre os locais com imóveis leiloados estão: Goiânia, Caldas Novas, Valparaíso de Goiás, Águas Lindas de Goiás, Cidade Ocidental, Goianira, Goiatuba, Inhumas, Luziânia, Mineiros, Planaltina, São Luiz do Norte, Trindade e Hidrolândia.

Leilão Santander

O leilão do Banco Santander acontece nesta quarta-feira (17), a partir das 14h, por meio do portal Mega Leilões. Os lances iniciais partem de R$ 39 mil e vão até R$ 2,4 milhões. O pagamento pode ser à vista ou financiado em até 420 meses para imóveis residenciais.

Para participar é necessário fazer um cadastro no site indicado acima, verificar a descrição do lote desejado, o edital e habilitar-se. As informações sobre o evento também estão disponíveis no portal Santander Imóveis.

Leilão da Caixa

Já o leilão da Caixa Econômica Federal (CEF), acontecerá no dia 2 de fevereiro, a partir das 10h, por meio do site Globo Leilões. Em Goiás, são cerca de 47 imóveis à venda, mas em todo Brasil são 285.

As formas de pagamento são por meio do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) ou financiamento, entretanto, é fundamental verificar as condições específicas de pagamento de cada lote disponibilizado.