Barbeiro atira acidentalmente na própria genitália enquanto cortava cabelo, em Anápolis

Um barbeiro de Anápolis teve parte da genitália atingida por um tiro após a arma de fogo que ele tinha na cintura disparar acidentalmente, na última quarta-feira (14). O homem cortava o cabelo de um cliente quando o incidente ocorreu. Ele foi socorrido e levado para o hospital.

O caso aconteceu em uma barbearia situada na rua 3 do setor Industrial Munir Calixto. De acordo com o delegado George Muniz, que investiga a situação, o barbeiro fazia um corte de cabelo com a arma na cintura, momento em que ela disparou acidentalmente e atingiu sua bolsa escrotal e parte da perna.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e encontrou o barbeiro sangrando no sofá do estabelecimento. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e o transportou para o hospital, onde ficou internado.

Muniz conta que a PM levou a arma, uma taurus calibre 9mm, e munições intactas para a delegacia, onde ficaram apreendidas devido à investigação.

O delegado informou que o barbeiro tem o registro da arma, situação também comprovada pelo certificado fornecido pela esposa do barbeiro.

O barbeiro foi levado para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana) e, logo em seguida, transferido ao Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

A reportagem tenta confirmar seu atual estado de saúde.

Conforme o delegado, o caso será tratado como disparo de arma de fogo em local habitado.