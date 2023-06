Bares e distribuidoras de bebidas são multados em R$ 21 mil por poluição sonora em Goiânia

Bares e distribuidoras de bebidas da região Norte de Goiânia foram alvos da Operação Guardião, no sábado (3), cujo objetivo é combater a poluição sonora na capital. Ao todo, três estabelecimentos foram multados pelo crime e tiveram caixas de som apreendidas. Somadas, as autuações chegam a R$ 21 mil, como divulgado pela prefeitura nesta segunda-feira (5).

De acordo com a Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma), foram alvos da operação uma distribuidora de bebidas no Jardim Guanabara, outra no Jardim Pompéia e um empório no setor Nova Vila. Durante a fiscalização, quatro caixas de som foram apreendidas, pois os estabelecimentos não possuíam licenças para utilização dos equipamentos sonoros.

Também no sábado (3), a Amma autuou o dono de uma chácara no Setor Vale das Brisas, na região sudoeste de Goiânia. Isso porque, segundo os fiscais, havia no local uma caminhonete com som acima dos 50 decibéis permitidos pela legislação durante a noite. O veículo foi apreendido.

Denúncias

A Amma informou, ainda, que denúncias de poluição sonora são validadas quando a emissão sonora fica acima de 50 decibéis (noturno) ou 55 decibéis (diurno). A denúncia é registrada na capital pelo telefone 161.

Além da poluição sonora, fiscalizada pelo órgão, a Polícia Militar realiza operações de combate à perturbação do sossego e pode ser acionada pelo telefone 190.

A Operação Guardião foi conduzida pelo 9º Batalhão de Polícia Militar em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar, Guarda Civil Metropolitana (GCM), Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo (Seplanh), Procon, Vigilância Sanitária e Amma.