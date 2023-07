Barqueiro desaparece após canoas baterem de frente no Rio Araguaia, dizem bombeiros

Um barqueiro de 53 anos desapareceu após duas canoas baterem de frente por volta das 20h deste domingo (16), na Praia do Cavalo, no Rio Araguaia, em Aruanã. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma das embarcações tinha cinco pessoas e na outra apenas o piloto, totalizando seis pessoas envolvidas no acidente.

De acordo com a equipe, na canoa que tinha cinco pessoas, apenas um homem de 43 anos sofreu um corte na testa e foi encaminhado ao hospital municipal de Aruanã. As outras pessoas não apresentavam ferimentos aparentes. Já o barqueiro que desapareceu estava sozinho e pilotava a canoa no momento do acidente.

Aos bombeiros, as testemunhas contaram que a batida aconteceu na parte mais alta da praia e que o barqueiro caiu na água e não foi mais visto.

O Corpo de Bombeiros informou que as equipes de resgate estão realizando buscas na superfície do rio, utilizando drones com câmeras térmicas e mergulhadores especializados iniciaram as buscas subaquáticas na manhã desta segunda-feira (17).