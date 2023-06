Basílica terá visitas guiadas na Romaria do Divino em Trindade

Uma das atrações deste ano da Romaria do Divino Pai Eterno, em Trindade, que começa oficialmente na sexta-feira (23), será a visita guiada ao novo Santuário Basílica, em construção desde 2012. O objetivo, segundo o reitor do Santuário Basílica, padre Marco Aurélio Martins, é aproximar os devotos do canteiro da obra como uma prestação de contas por se tratar de “uma construção conjunta”. Ônibus sairão, quatro vezes ao dia, da Vila São Cottolengo.

A magnitude da obra, que terá 450 mil m² de área construída, esteve no centro da polêmica que afastou padre Robson de Oliveira do comando Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe) e da reitoria do Santuário Basílica após a Operação Vendilhões, desencadeada pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), em 2020.

Na época, o padre foi acusado de desviar um grande volume de dinheiro ofertado pelos fiéis. Na esfera judicial, o caso foi arquivado, mas por decisão dos seus superiores, o religioso ainda continua afastado das funções eclesiásticas.

Publicamente, a Congregação do Santíssimo Redentor colocou uma pedra sobre o assunto envolvendo padre Robson de Oliveira. Desde que assumiu a reitoria do Santuário Basílica de Trindade e a presidência da Afipe, em janeiro deste ano, padre Marco Aurélio tem focado sua atuação em ações de transparência das obras do novo templo. Em fevereiro, foram desencadeadas celebrações religiosas no canteiro de obra com o objetivo de mostrar aos devotos que a construção grandiosa não parou.

“Nesse período foi intensa a participação das pessoas, e tem sido muito positivo o retorno delas pelas redes sociais, por telefonemas e mesmo de forma presencial. Muitas disseram que não acreditavam que estariam presentes numa celebração ali”, contou o reitor.

“Este ano, durante todo o período de romaria, o canteiro de obra estará aberto das 8 às 18 horas. Engenheiros e arquitetos vão explicar o presente e o futuro da obra. O que queremos é redimir qualquer tipo de dúvida que os romeiros tenham em relação à construção.”

Padre Marco Aurélio explica que os devotos vão observar que foi concluída a parte de alvenaria da Capela do Batismo e está em construção a Capela do Santíssimo, duas estruturas gêmeas. Na sequência, terá início o prédio de seis andares que irá abrigar o setor administrativo da Afipe e também a TV Pai Eterno. É o que é chamado de cabeça da cruz, o formato arquitetônico do novo santuário. Não há uma previsão concreta para o término de toda a obra, mas a estimativa é de que serão necessários pelo menos mais oito anos de trabalho.

A edificação já atinge 62 metros de altura. A Afipe criou um link em sua página na internet para que os fiéis possam acompanhar ao vivo as obras. Operários também finalizam pilares e vigas dos braços da cruz. Em maio, cerca de 2 mil devotos participaram de uma missa preparatória para a romaria, no novo Santuário Basílica, que está localizado a cerca de um quilômetro do atual.

O complexo religioso poderá abrigar até 10 mil pessoas e nas celebrações campais, cerca de 300 mil fiéis. Toda a sua parte estrutural - o próprio templo, capelas, museu, auditório, salas diversas, lojas, campanário, etc. - é em concreto armado. O estacionamento foi projetado para 30 mil veículos de menor porte e 4 mil ônibus. O santuário terá um pé direito de 56 metros, já a cúpula principal vai atingir 96 metros de altura. A estrutura mais alta será a torre dos sinos, com 110 metros.

No início do segundo semestre começa o trabalho conjunto que vai culminar no “embelezamento” da nova Basílica, como explica o presidente da Afipe. Há um ano e meio uma equipe de artistas italianos trabalha na parte iconográfica, elaborando desenhos que irão compor um grande repertório, a Teologia da Basílica. “As equipes de arquitetura e de arte vão se reunir em agosto para iniciar o trabalho conjunto”, afirma padre Marco Aurélio.

Maior sino do mundo

A grande expectativa dos romeiros se volta para o Vox Patris (Voz do Pai), como vem sendo chamado o grande sino que irá ocupar lugar de destaque no Novo Santuário Basílica. Fabricado em Cracóvia, na Polônia, a peça de 55 toneladas, 4 m de altura e 4,5 m de diâmetro, já está pronta e deve chegar a Trindade entre dezembro próximo e janeiro de 2024.

É o que prevê padre Marco Aurélio, que tem viagem agendada para o país do leste europeu em agosto com o objetivo de finalizar as tratativas de transporte do “maior sino do mundo” para o Brasil.

Para ser trazido de navio, o sino que é feito de bronze, com 78% de cobre e 22% de estanho, terá de ser galvanizado e envelopado para não ser agredido pelo sal marítimo. Segundo padre Marco Aurélio, as discussões estão avançadas com uma grande empresa brasileira que fará o transporte não somente do Vox Patris, mas também dos outros quatro sinos do Quarteto Ideal, batizados com os nomes de evangelistas: São Marcos, São Mateus, São Lucas e São João.

O campanário terá ao todo 73 peças. As 68, de menor porte que ficarão em carrilhão, vão chegar posteriormente.

A ideia da Afipe é que os cinco sinos estejam no canteiro de obra na Romaria do Divino Pai Eterno de 2024. “Eles não estarão instalados porque será necessário construir a torre, mas os devotos poderão vê-los. Para nós é importante trazê-los o mais rápido possível para que as pessoas continuem entendendo o que foi adquirido, como o dinheiro doado está sendo empregado. É uma prestação de contas”, diz padre Marco Aurélio.

O Vox Patris é ornamentado com ilustrações que contam a história da devoção ao Divino Pai Eterno e desenhos de espécies da flora e fauna dos biomas brasileiros.

3 milhões de romeiros são aguardados

O presidente da Afipe acredita que cerca de 3 milhões de pessoas vão passar por Trindade na romaria deste ano. “Estamos prontos. Desde janeiro mais de 1.500 pessoas estão envolvidas nesse projeto. Nossa expectativa é de um recomeço efetivo, após a pandemia da Covid-19. Vamos receber missionários redentoristas de várias partes do País para ajudar nesse movimento de fé, de renovação e de esperança”, destaca padre Marco Aurélio.

O religioso frisa que o Santuário é um lugar de acolhida, de oração e de misericórdia, mas que a preparação da festa não visa somente a chegada dos romeiros. “Nos preocupamos também com o retorno, para que eles levem uma mensagem de amor, de vida e de esperança.” O reitor lembrou que o show de Roberto Carlos, no dia 25, deve ser encarado como um presente neste momento.

Padre Marco Aurélio não escondeu o desconforto por terem vinculado uma foto sua com o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Bruno Peixoto, no dia que os deputados estaduais derrubaram, em votação secreta, veto à flexibilização da lei que proíbe fogos de artifício. “Eu fiz uma visita de cortesia e soube pelo presidente o que tinha ocorrido. Não tive nada a ver com essa história.” Segundo ele, ainda está em discussão o uso de fogos na alvorada festiva na abertura da romaria e no show pirotécnico que sempre marcou o encerramento da festa.

Visitas guiadas

Saídas: Vila São Cottolengo

Horários: 9h, 11h, 14h e 16h

Período: 23/06 a 02/07

Inscrições: Com a equipe do Santuário no local

Obs: Romeiros com veículos próprios podem visitar o canteiro de obra, mas não poderão integrar os grupos das visitas guiadas