Base Aérea de Anápolis recebe primeira unidade de um dos maiores aviões militares do mundo

A Base Aérea de Anápolis (BAAN) recebeu a primeira unidade da aeronave KC-390 Millennium, considerada um dos maiores aviões militares do mundo. O modelo foi enviado para Goiás pela Força Aérea Brasileira (FAB) que já recebeu 6 unidades, de um total de 19, que serão entregues até 2034. O novo avião é produzido no Brasil pela Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) e foi entregue no último dia 16 de junho.

Segundo a FAB, a aeronave pode transportar até 26 toneladas de carga a uma velocidade de aproximadamente 700 km por hora e pode ser reabastecido durante o voo. Ele tem 34 metros de comprimento por 35 da ponta de uma asa a outra. Além disso, tem capacidade para 80 passageiros e condições de lançar 64 paraquedistas devidamente equipados e mochilados.

A aeronave representa a versão mais avançada e completa do avião, que pode ser utilizado em missões de combate a incêndios e operar em ambientes hostis. A unidade foi desenvolvida para substituir o antigo C-130 Hércules. O processo de certificação do KC-390 contou com a participação de mais de 180 especialistas, incluindo pilotos, engenheiros e técnicos.

De acordo com a FAB, os primeiros aviões desse modelo começaram a chegar em 2019. Em março do ano passado, o modelo foi utlizado para buscar os brasileiros que estavam fugindo da guerra entre Rússia e Ucrânia.