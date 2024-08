Bazar Estação das Plantas realiza 4ª edição nesta sexta (9) e sábado (10) para presentear pais

Ficou para trás o tempo de presentear as pessoas com plantas e flores apenas no Dia das Mães e no Dia dos Namorados. Cada vez mais, devido a expansão da jardinagem e a pandemia da Covid-19, quando os brasileiros viram a necessidade de ter mais verde em casa, os pais também passaram a ganhar vários tipos de espécies, que vão de suculentas à orquídeas, passando pelas belíssimas rosas do deserto. Pensando nisso, o Shopping Estação Goiânia, no setor Central, recebe a 4ª edição do bazar Estação das Plantas nesta sexta (9) e sábado (10).

O evento tem entrada gratuita e irá trazer uma variedade de espécies, como cactos, suculentas, orquídeas, rosas do deserto, folhagens e arranjos de kokedamas, entre outros itens, a partir de R$10. A exposição será montada em frente ao Hotel Ibis Styles, dentro do centro de compras, e vai funcionar das 10h às 19h na sexta-feira, e das 9h às 18h no sábado.

Um dos organizadores do Bazar, o youtuber Emerson Simeão antecipa que o bazar terá vários expositores e produtores de todo o Estado, com ofertas de presente para o Dia dos Pais. “Teremos plantas lindas, com preços especiais, tudo para agradar os pais neste domingo”, diz o criador do canal Rocinha das Suculentas & Cactos, que conta com quase 8 mil inscritos no YouTube. “O intuito do bazar também é destacar que o contato com a natureza e o ato de cuidar das plantas pode ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade”, destaca. Em seus vídeos na internet, ele compartilha dicas de cuidados com as plantas.



Serviço

O que: 4ª edição do Bazar Estação das Plantas

Data: sexta-feira e sábado, 9 e 10 de agosto

Horário: sexta, das 10h às 19h | sábado, das 09h às 18h

Local: em frente ao Hotel Ibis Styles, localizado no Shopping Estação Goiânia, Av. Goiás, 2151 - Centro

Entrada gratuita