BBQ MIX: Chefes prometem os melhores cortes de churrasco

O maior festival de carne assada, BBQ Mix, acontece no próximo dia 3 de julho, no estacionamento do Estádio Serra Dourada. O evento traz grandes nomes da música como as duplas sertanejas Edson & Hudson e Gian & Giovani com o projeto Boate Azul, Bruno e Marrone, Barões da Pisadinha, George Henrique e Rodrigo, o rei do eletrofunk Wam Baster, Sevenn, Kamisa 10, Os Parazim e Neto e Jr.



Para um dos maiores churrascos do mundo está confirmado um time composto por profissionais de referência no meio gastronômico, como Jimmy Ogro, Vitor Bourguignon e também chefes mulheres, que prometem oferecer ao público uma experiência única com os melhores cortes de carne.



Entre as mulheres está Júlia Carvalho, especialista em diferentes tipos de preparo de carnes para churrasco como parilla, fogo de chão, varal e defumação. É a única mulher na equipe brasileira de competição internacional da American BBQ e atuante em grandes festivais de churrasco por todo o Brasil.



Outra assadora, parrilera e especialista na cozinha argentina é Helô Palácio. Com técnicas adquiridas com o argentino Francis Mallmann, tem em seu portfólio mais de dez toneladas de carnes assadas e 80 mil pessoas servidas. Também já participou do reality BBQ Brasil, se destacando ao lado dos cinco melhores churrasqueiros.



Já a goiana Tallita Machado, viaja por todo o país há oito anos, ministrando cursos na área de charcutaria e American BBQ. Zootecnista por formação, em 2021 ganhou o concurso e se tornou a primeira Pitmaster da Artmill, sendo hoje a representante oficial.



Compõe ainda o time de assadores o casal Sylvana e Rafael, mais conhecidos como “Casal Fuzuê”. Amantes da gastronomia e juntos desde 2013, o casal iniciou a carreira em eventos particulares e a especialização na arte do churrasco abriu portas para grandes festivais na área.



Outros especialistas já confirmados são Debora Leles, Micheline, Elen Bastos, Bruno Salomão, Mário Resende, Panhoca, o casal Jed e Carol e Helvécio Maciel.



Os ingressos do terceiro lote do BBQ MIX já estão à venda on-line pelo site nutix.com.br ou fisicamente no Alabama Chopperia, no setor Marista. As opções são para o BBQ MATURATA (Open Bar e Open Food), BBQ FRONT (sem Open Bar, com churrasco e bebidas à venda) e LOUNGE (para 15 pessoas, com Open Bar e Open Food).



Essa é a segunda vez do evento na capital, cuja primeira edição contou com um público de 40 mil pessoas. O BBQ Mix recebeu o título de “Melhor Churrasco do Mundo” pelo Guinness World Reccords e tem o recorde batido pela maior quantidade de porções de churrasco de carne bovina servidas em 8 horas.