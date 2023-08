Bebê é encontrado abandonado em lote baldio em Senador Canedo

Um bebê de aproximadamente oito meses foi abandonado em um lote baldio, no Jardim Todos os Santos, em Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia. O resgate foi realizado pelo Corpo de Bombeiros, na noite de terça-feira (22).

Segundo a corporação, quando chegaram até o local, o menino estava sob os cuidados de funcionários de uma pizzaria próxima ao lote. Após passar por uma avaliação inicial, foi constatado que a criança estava consciente e com os sinais vitais estáveis.

“No local, a gente deparou com a criança na mão de funcionários de uma pizzaria próxima do local do abandono. Aparentemente, a criança não tinha nenhum tipo de lesão. Após a avaliação, foi encaminhada à maternidade Aristina Cândida para avaliação médica. Depois, foi acionada a Polícia Militar e o Conselho Tutelar para as devidas providências legais”, explicou a Tenente Luzia Marques Cruvinel.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que os pais da criança parecem discutir enquanto caminham por uma rua do bairro. A mãe segura o bebê no colo e o pai empurra um carrinho. Instantes depois, o homem atira esse mesmo carrinho nas pernas da mãe, que chega a derrubar a criança.

Segundo a polícia, os pais do bebê já foram localizados e presos. Eles poderão responder por abandono de incapaz, enquanto a mãe também poderá ser responsabilizada por tentativa de homicídio. O bebê e o outro filho do casal, de 5 anos, estão sob os cuidados do Conselho Tutelar.

Os nomes dos pais da criança não foram divulgados, portanto o Daqui não conseguiu localizar as defesas.