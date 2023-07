Bebê com sinais de desnutrição é encontrado sozinho em ponto de venda de drogas, diz polícia

Um bebê foi resgatado nesta sexta-feira (28), pela Polícia Civil (PC), de Novo Gama, no Entorno do Distrito Federal. De acordo com os policiais, a operação tinha como alvo desarticular um ponto de drogas bairro Pedregal, mas ao chegarem no local descobriram também a criança em situação insalubre.

A PC esclareceu que as investigações a respeito desse ponto de drogas começaram há algum tempo, depois de denúncias feitas pela população. A Polícia Militar (PM), já tinha ido ao local e fez a prisão em flagrante da mãe da criança, mas o companheiro dela teria continuado com o ponto de drogas na casa.

O delegado Taylor N. Brito, chefe do Grupo de Investigação de Homicídios e Drogas de Novo Gama, explicou que segundo informações, a criança nasceu na própria casa, não recebeu nenhum cuidado, vacina, nem acompanhamento médico. O suposto pai não estava na casa quando a polícia chegou.

“Esse companheiro em tese é o responsável pela criança, o suposto pai, porque a criança não tem nem registro”, disse o delegado.

Quando chegaram no endereço os policiais encontraram a criança, de aproximadamente 3 meses, com outras duas pessoas que possivelmente são usuárias de droga. O bebê em estado de abandono, desnutrição e sem condições de higiene foi entregue ao Conselho Tutelar que levou a criança para o Hospital de Gama, no Distrito Federal, com o estado de saúde considerado grave.

Ainda segundo a PC, a mãe da criança está presa por tráfico de drogas no presídio de Luziânia, e agora vai responder também pelo abando da criança. As investigações vão continuar afim de tentar encontrar o pai do bebê.

A reportagem tentou falar com o hospital para atualizar o estado de saúde, mas conseguiu retorno até a publicação da matéria.