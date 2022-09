Bebê de 8 meses é encontrado morto dentro de casa, em Aparecida de Goiânia

Um bebê de oito meses foi encontrado morto em uma casa na Vila Romana, em Aparecida de Goiânia, nesta quinta-feira (22). Ele estava sob os cuidados da avó.

De acordo com o capitão Tiradentes, do 2º Comando Regional de Polícia Militar, uma médica foi até o local e constatou que a morte ocorreu há cerca de 6 a 8 horas.

No corpo do menino, não havia sinais de violência. A Polícia Técnico-Científica está no local para investigar as causas da morte.

A PM registrou um Registro de Atendimento Integrado (Rai) de abandono de incapaz. De acordo com o capitão, a mãe é usuária de drogas e tinha o costume de deixar a criança com a avó, que foi levada ao Distrito Policial (DP) para prestar esclarecimentos.

Os pais da criança também foram localizados e encaminhados ao DP.