Bebê morre após derrubar chaleira e ter corpo queimado com água quente de café, diz família

Joaquim Nunes de Oliveira, de apenas 10 meses, morreu uma semana após ter o corpo queimado por água quente, em Bela Vista de Goiás, na Região Metropolitana de Goiânia. O pai dele, Mauro Sérgio de Oliveira, contou que uma chaleira caiu sobre a criança.

“Ele subiu na porta e conseguiu pegar no cabo da chaleira. Estou me fazendo de forte para não ficar chorando”, lamentou o pai.

O acidente aconteceu no dia 29 de julho, em uma fazenda. Inicialmente, Joaquim foi levado para o Hospital de Bela Vista de Goiás. Em seguida, foi transferido para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), onde morreu no domingo (6).

Segundo o pai do menino, a mãe estava preparando um café e, depois que a água ferveu, precisou ir ao banheiro. “Minha esposa está grávida, sentiu vontade de ir ao banheiro e deixou a chaleira no guarda-louça”, explica Oliveira. Neste momento, o Joaquim teria escalado o armário.

Ao tocar no cabo da chaleira, ela teria virado e caído sobre a criança. A mãe ouviu o grito do filho, saiu correndo e, ao ver o filho com o corpo queimado, pediu socorro para os funcionários da fazenda. Joaquim ficou internado oito dias. Oliveira diz que o filho era muito alegre e lamenta a morte.

“O Joaquim era muito brincalhão, alegre e adorava dormir comigo quando eu chegava do trabalho. Não é fácil”, finalizou o pai.

Em nota, o Hugol informou que o paciente, apesar de todos os esforços e procedimentos da equipe multidisciplinar da unidade hospitalar, não reistiu. Porém, não informou a causa da morte.

A delegada Magda D’Ávila explicou que deve ouvir os familiares para entender como o acidente aconteceu e abrir uma investigação.