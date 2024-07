Bebê morre após ser atropelado por caminhonete

Um bebê de 7 meses morreu depois de duas semanas internado após ser atropelado uma caminhonete, em Montividiu, na região sudoeste de Goiás. Ele estava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) e morreu na quinta-feira (18), segundo a unidade.

O acidente aconteceu no dia 3 de julho. De acordo com a Polícia Militar (PM), a mãe do bebê atravessava a GO-174 quando a caminhonete atingiu o carrinho em que a vítima estava com a irmã de 2 anos e as duas crianças foram arremessadas contra o chão. Conforme o boletim de ocorrências, os irmãos foram levados para o Hospital Municipal e Maternidade Dona Zebina, em Montividiu. A PM informou que o local do acidente não tem passarela ou faixa de pedestres para travessia da rodovia.

O Daqui entrou em contato com o hospital, por e-mail enviado às 18h18, para pedir o estado de saúde da menina, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.

O jornal entrou em contato com a Prefeitura de Montividiu, por e-mail enviado às 18h16, para pedir um posicionamento sobre a falta de iluminação e da passarela no trecho, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.

Segundo a ocorrência, o motorista disse à polícia que estava contornando uma rotatória e que o lugar estava escuro e, quando ele viu a mulher com o carrinho, já estava em cima e não conseguiu evitar o acidente.

O Daqui entrou em contato com a Polícia Civil para pedir detalhes sobre as investigações, mas não obteve retorna até a última atualização desta reportagem. Ao g1, o delegado Carlos Roberto Batista, que investiga o caso, explicou que o motorista não estava bêbado, não foi preso, mas responde por homicídio culposo.