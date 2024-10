Bebê morre durante incêndio dentro de casa em Mineiros

Um bebê de 1 ano e 11 meses morreu carbonizado durante um incêndio dentro de casa em Mineiros, no sudoeste do estado. O incêndio aconteceu na madrugada desta segunda-feira (30), no setor Solar Betel.

O Corpo de Bombeiros relatou que, ao chegar ao local, a equipe percebeu que o fogo se concentrava em um ambiente confinado, no qual havia uma grande quantidade de fumaça.

Ricardo Afonso, capitão do Corpo de Bombeiros, afirma que o incêndio foi muito rápido. “Ele [o incêndio] entrou em uma proporção muito grande de forma rápida. Populares estavam em frente a casa, aguardando a chegada da corporação e nenhum deles entrou na residência para fazer a retirada do bebê”, ressaltou.

Segundo Afonso, a fumaça estava preenchendo praticamente todos os cômodos da residência. “A equipe adentrou o local, fez a extinção do incêndio e constatou o bebê em carbonização”, completou.

A corporação informou que as causas do incêndio ainda não foram determinadas e que não se sabe se o bebê, que é um menino, estava sozinho em casa no momento que o incêndio começou.

A Polícia Técnico-Científica e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para realizar os procedimentos de praxe e remover o corpo da vítima.

Ao Daqui, o delegado Marcos de Oliveira Gomes, informou, no início da tarde desta segunda-feira, que o caso está sendo investigado pela Polícia Civil e que testemunhas e moradores da residência já foram ouvidos.