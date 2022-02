Bebê morre em Goiânia após ser internado com diversas lesões no corpo e sinal de abuso sexual

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PC-GO) investiga a morte de um bebê que foi internado com hematomas, sinais de mordida e uma fissura anal no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia. Henry Gabriel, de 1 ano e três meses, deu entrada na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Jataí, na região Sudoeste do Estado, no sábado (5), enquanto a mãe trabalhava como babá e a criança estava sob os cuidados do padrasto.

O homem, que se relacionava com a mãe há três meses, disse aos médicos que a criança havia caído da cama. Na UPA foi constatado o estado de saúde grave do bebê e determinada a transferência em caráter de urgência para a capital. Henry não resistiu e faleceu nesta terça-feira (8). No Hugol, o relatório de um médico legista constatou hemorragia, lesão na cabeça, trauma no tórax, lesões no queixo, hematomas na coxa e uma fissura anal.

Para a reportagem, o superintendente adjunto da Polícia Técnico-Cientifica, Ricardo Mattos, informou que o corpo do bebê já foi liberado pelo Instituto Médico Legal (IML) e o laudo cadavérico será enviado para a Polícia Civil em dez dias. Segundo o delegado da Polícia Civil Marlon Souza, as investigações vão começar pelo laudo cadavérico, que detecta a causa dos hematomas, além atestar se a fissura anal é fruto de um abuso sexual.

O laudo vai permitir ainda a apuração sobre possível continuidade das lesões, ou seja, se os hematomas eram recorrentes ou são frutos apenas da suposta queda da cama. Ainda essa semana, a Polícia Civil deve começar a ouvir a família da criança. As lesões também foram avaliadas enquanto Henry estava internado no Hugol e o laudo com os resultados deve sair nesta quarta-feira (9).