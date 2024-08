Beco na Rua 8 ganha revitalização para receber projetos culturais

Mais que um lugar de passagem, o Centro de Goiânia é um espaço para encontros. Prova disso é a ocupação do beco da Rua 8, que desde o início da semana ganha cara nova para receber a 17ª edição do Encontro Goiano de Malabares e Circo. O projeto é independente e segue com programação cultural até o sábado (31), com espetáculos, feiras e shows musicais. Toda a agenda é gratuita.

A revitalização do beco é uma ação permanente que deseja promover ações artísticas, urbanísticas e de lazer. Também cria um novo point na Rua 8, um dos endereços que mais pulsam na noite da região histórica de Goiânia. Além da limpeza do espaço, que tinha entulhos e lixo, mais de 100 artistas passaram por lá na quarta-feira para colorir as paredes do local nas mais diversas linguagens e técnicas da arte urbana.

“Queremos dar uma nova cara ao beco em um projeto de revitalização totalmente independente, sem patrocínios. Cada artista deu a sua contribuição para que o local pudesse estar pronto para receber o Encontro Goiano de Malabares e Circo”, explica o organizador do evento, o artista e produtor Johny Robson, mais conhecido como Bulacha. “Estamos construindo uma longa história. O projeto já tem 17 anos e é um dos maiores do País”, completa.

Nesta sexta-feira (30), o agito começa a partir das 18 horas com o espetáculo O Semáforo, da Cia. Alehop, de Itumbiara, seguido de Os Palhaços Musicais, da Cia. Cabeluda, da Venezuela. Ainda seguem na agenda shows das bandas Véi Bandido e Forró Quentim. Já no sábado (31), as atividades dão o start às 15 horas com peças cênicas das companhias Laheto, Boca de Lixo, o duo Fifi e Paldi e dos artistas Camilo Verano, Anna e Aura e Márcio Henrique.

Continuidade

A ideia é que o beco se torne um ponto de cultura do Centro com atividades recorrentes e uma alternativa para aqueles que passeiam pela Rua 8. Localizado atrás da Casa Liberté, um dos bares que formam o agito da via, o lugar já tem até um próximo evento em sua agenda: o aniversário de dez anos da Felamacumbia, uma das festas em continuidade mais benquistas da cidade. O projeto acontece no dia 21 de setembro, com discotecagens em vinil e DJs de outros Estados, como o produtor musical Ubunto, da Bahia.

“O beco será um espaço de eventos e shows, já que na própria Rua 8 é mais complicada a realização por conta da dinâmica urbana e a estrutura sonora dos bares, como apresentações de bandas completas, com baixo, bateria, guitarra”, explica o produtor Heitor Vilela, da Casa Liberté. “Para as ações futuras, como na festa Felamacumbia, vamos montar palco, estrutura de segurança e banheiros químicos para comportar um público maior”, diz.

O agitador cultural explica que, além do beco, um galpão localizado no espaço também será aberto nos próximos meses com o intuito de se criar uma extensão da noite na via. Formada por bares como a Casa Liberté e o Zé Latinhas, além do Cine Ritz, o agito da Rua 8 acaba por volta da meia-noite. É aí que o galpão entra na história.

“O espaço nasce para comportar atrações locais e nacionais e festas temáticas que perduram no horário mais comercial e também vão madrugada adentro, em um ambiente controlado que comporta esse tipo de evento”, explica Heitor. O beco e o galpão já começam a ser chamados de Beco da Liberté. “Se atualmente a Rua 8 já congrega essa quantidade de pessoas, o galpão será um local para perdurar o horário onde hoje o público precisa ir para outros bairros, como as boates do Marista e Setor Sul”, reitera.

Pulso urbano

O movimento de ocupação urbana do pedaço da Rua 8 se mantém de pé há quase quatro anos, apesar da falta de incentivo público para a ocupação do Centro de Goiânia. Enquanto a Rua do Lazer dorme no esquecimento, o outro lado pulsa com uma agenda animada. Além do beco que ganhou vida cultural nesta semana, outros points criam alternativas para as noites da região esquecida, como o Zé Latinhas e o Muquifu Cultural, a Casa Liberté, o Cine Ritz e a Lanchonete Cinema e Cia. Muito além do funcionamento dos bares, os produtores dos locais criam agendas especiais que colaboram para a ocupação da rua, como shows e feiras.

SERVIÇO

17º Encontro Goiano de Malabares e Circo

Evento segue com programação neste sábado e domingo (30 e 31)

Endereço: Beco da Rua 8, Centro. Atrás da Casa Liberté

Entrada gratuita

Informações: @egmcirco

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Sexta-feira (30)

18h – Espetáculo: O Semáforo (Cia ALEHOP/Itumbiara)

19h – Espetáculo: Os Palhaços Musicais (Cia Cabeluda/Venezuela)

Intervenção NIQ – JULIO VAN

20h – Shows: Banda Véi Bandido

21h – Forró Quentim

22h – Encerramento

Sábado (31)



15h – Espetáculos de variedades: Cia. Laheto / Cia Boca do Lixo / Duo Fiti&Paldi / Camilo Verano / Anna e Aura / Márcio Henrique

16h30 – Espetáculo: Altas Baixarias (TRUPE UMA E MEIA)

18h – Mini Feira Lambes de Goiás

Espetáculos: O Destino de Croquete (Bulacha/GO) / Utilidade Pública (Izabela Nascente) / Tupi Or Not Tupi (João Darte) / O Mestre Tocador (Gustavo Vale)

19h30 – Noite do Fogo

20h30 – Forró Pra Balançar

22h – Encerramento