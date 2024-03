Bela Vista realiza evento para mulheres nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (15), a Prefeitura Municipal de Bela Vista de Goiás realiza o evento “Especialmente Mulher”. A programação começa às 8 horas no Clube Municipal dos Servidores e conta com café-da-manhã, recreação infantil, palestra motivacional com a psicóloga Ariana Fidelis, sorteio e entrega de brindes, show com a dupla Mateus e Fabrício e almoço.

O evento marca as comemorações do mês da mulher e é organizado pela Secretaria Municipal da Mulher, Igualdade e Assistência Jurídica e pela Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social. A secretária da mulher, Selma Kamenach, ressalta que o objetivo do evento é promover um momento de valorização para as mulheres bela-vistenses. “Elas são as protagonistas do evento. Estamos preparando tudo com muito carinho, para que todas se sintam valorizadas e aproveitem esse dia especial”, afirma a secretária.

A prefeita Nárcia Kelly destaca a emoção de comemorar a data anualmente desde quando entrou na vida pública. “Há 16 anos eu realizo esse evento com as mulheres bela-vistenses, desde quando era vereadora. Isso me enche de orgulho e de alegria! Sempre estive e sempre estarei ao lado das mulheres, trabalhando para elas, e também pelos homens, para que tenhamos uma sociedade melhor pra todo mundo”, ressalta a prefeita.