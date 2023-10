Beneficiários do Ipasgo têm até o final deste mês para atualizar as informações

Os beneficiários do Instituto de Assistência dos Servidores Públicos de Goiás (Ipasgo), precisam atualizar os dados do cadastro até o dia 31 de outubro. A regularização pode ser feita pelo site do Ipasgo, por telefone de segunda a sexta-feira ou nos postos de atendimento em unidades do Vapt-Vupt.

De acordo com dados divulgados pela operadora, 45.681 beneficiários estão com situação irregular no sistema. São pessoas com informações desatualizadas ou incompletas, como o nome da mãe, por exemplo.

Essa atualização faz parte do processo de reestruturação do Ipasgo Saúde, que começou em abril deste ano, para entrar na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Dessa forma atende às exigências do órgão federal que regula o mercado de planos de saúde no país.

O atendimento por telefone será feito de forma exclusiva pelo setor de tele atendimento e em horário comercial, de segunda a sexta-feira. O número para o serviço é (62) 3238-2400. Os beneficiários também podem atualizar o cadastro por meio do site: www.ipasgo.go.gov.br, ou nos postos de atendimento do Ipasgo Saúde e nas unidades Vapt-Vupt de todo o Estado.

“É fundamental que os beneficiários mantenham os dados cadastrais atualizados, e não apenas para atendimento às exigências da ANS. Essa é uma ação de extrema importância para garantir a qualidade e a eficácia dos serviços de assistência médica prestados pela operadora”, explicou o presidente do Ipasgo Saúde, José Orlando Ribeiro Cardoso.

O órgão disponibilizou ainda um número para tirar dúvidas sobre o processo de atualização. É o 0800 62 1919.