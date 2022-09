Biblioteca Braille oferece treinamento com urna eletrônica para deficientes visuais em Goiânia

Com o objetivo de prepara o eleitor para as eleições 2022, a Biblioteca Braille José Álvares de Azevedo disponibilizou uma urna eletrônica adaptada para pessoas com deficiência visual para ser testada até o próximo dia 17 de setembro. A biblioteca está localizada no Centro Cultural Marietta Telles, no Centro de Goiânia com funcionamento das 8h às 17h.

A urna é habilitada com dispositivo de som e dispõe de fones de ouvido para o manuseio. Na última quinta-feira (1º), os servidores da biblioteca foram treinados pela equipe do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) para que pudessem auxiliar os interessados em testar a urna. A iniciativa foi do próprio local que solicitou o treinamento e o acesso está aberto a qualquer eleitor interessado em ter esse contato antecipado com a urna.

“O acesso à urna é aberto para todo o público. Oportunidade para as pessoas que quiserem aprender a usar, conhecer as atualizações que foram implementadas e esclarecer dúvidas quanto ao funcionamento. A partir do momento que as pessoas têm acesso ao aparelho e passam a entender o seu funcionamento, seu mecanismo e seus dispositivos de segurança, elas podem difundir essa informação e contribuir com o esclarecimento da população. Importante para sanar dúvidas e eliminar também suposições inadequadas que circulam sobre essa ferramenta”, explica o coordenador da unidade Adelson Alves da Silva.

Como funciona?

As urnas possuem áudio e as informações do sistema Braille. No dia das eleições será disponibilizado um fone de ouvido e com ele, o eleitor poderá ouvir o número e o nome do candidato escolhido e até dos suplentes. O equipamento não inicia a votação de forma imediata. A tela ficará estática enquanto o eleitor ouve orientações sobre os procedimentos que vêm a seguir.

Logo que a votação começar também é possível regular o volume do áudio, aumentando ou diminuindo de forma que fique mais confortável para o eleitor. A atualização permitiu que agora as urnas tenham recursos mais inclusivos. Além do sistema Braille, áudio e aprimoramento do teclado, também foi feita a inclusão de um intérprete de libras na tela do dispositivo.

Serviço

Biblioteca Braille oferece treinamento com urna eletrônica

Quando: 02 a 17/09, das 8h às 17h

Onde: Biblioteca Braille José Álvares de Azevedo - Centro Cultural Marietta Telles, Praça Cívica, nº 2, Centro, Goiânia (GO)