Bloquinhos infantis são atrações em Goiânia

O carnaval de Goiânia está recheado de atrações para toda a família. O Bloquinho Me Leva Goiânia agita a programação do Goiânia Shopping, no Setor Bueno. A festa, com temática circense, será domingo (10), a partir das 14 horas, na Praça de Alimentação. A programação contará com desfile de fantasias, pinturas faciais, show da banda Lupa Kids e muito mais. Para participar do desfile é preciso ter de 3 a 12 anos, fazer inscrição pelo site do shopping e doar 2 kgs de alimento. As outras atividades são gratuitas.

De sábado (10) até terça-feira (13), a criançada poderá aproveitar o Clube Kids, no Flamboyant, no Jardim Goiás. Serão quatro dias de oficinas de máscara carnavalescas, pulseiras e criação de instrumento. O valor do ingresso é de R$ 15.

No Shopping Bougainville, no Setor Marista, a folia para os pequenos será instalada no espaço de eventos, no 3º piso. O Bouga Kids terá oficinas, personalização de abadás, entre outros. O ingresso pode ser adquirido no local ou pelo site do Sympla, por R$30. O centro de compras terá um baile infantil, no sábado (10), gratuitamente.

Um bailinho para toda a família é a atração de hoje, a partir das 17 horas, na praça de alimentação do Plaza D’oro, no Residencial Eldorado. A programação tem entrada franca. Já o Passeio Folia ocorre de domingo (11) até terça-feira (13), das 14 às 19 horas, no estacionamento do Passeio das Águas Shopping, localizado na Avenida Perimetral Norte. O evento é de graça e contará com banda, customizações e momentos interativos.

Aparecida

O Buriti Shopping, em Aparecida de Goiânia, receberá a criançada para pular o carnaval neste sábado (10) e domingo (11), no Buriti Kids, a área de recreação infantil, no Piso 1. O evento é gratuito e todas as crianças podem participar. Das 15 horas às 19 horas haverá show ao vivo, oficinas especiais e concurso de fantasias. As inscrições para as oficinas podem ser feitas no aplicativo do centro de compras.

No Aparecida Shopping, a criançada poderá se divertir no Bloquinho da Cidinha. O evento tem e início às 16 horas deste sábado. A concentração será na portaria principal, com um cortejo animado por todo o mall, finalizando na praça de alimentação. Entre as atrações estão mini balada, brincadeiras, gincanas e outras atrações, tudo grátis.