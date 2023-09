Bolão com 35 trabalhadores foi um dos premiados da Lotofácil de Independência em Goiás

Um bolão feito por 35 trabalhadores de uma empresa de Goiânia foi premiado na Lotofácil de Independência. O sorteio aconteceu no sábado (9), e os sortudos vão dividir a premiação de R$ 2.955.522,60 milhões. Cada participante vai receber cerca de R$ 87.246 mil.

A aposta da sorte foi registrada na loteria Sonho Milionário, no bairro Capuava, na capital. Douglas, que é responsável pela casa lotérica disse que no local já teve outros prêmios, mas nenhum deles tinha sido de bolão.

Já tivemos vários prêmios. O maior que a gente teve foi de R$ 7 milhões em 2013, da Timemania. No ano passado teve um da Lotofácil de R$ 600 mil se não me engano. De bolão é a primeira vez”, disse. Segundo ele os participantes do bolão vencedor são trabalhadores aqui de Goiânia. “O que eu sei é que são trabalhadores de uma empresa aqui Goiânia", contou.

Sempre que uma loteria registra o jogo vencedor se torna mais procurada por quem gosta de apostar. Afinal de contas se a sorte passou pelo local, vale tentar essa força extra. E vale até procurar a mesma máquina e o atendente que registraram o jogo.

Das outras vezes que tivemos ganhador o movimento aumentou bastante. O pessoal gosta de ir atrás de loteria que dá prêmio. Já pede para registrar na máquina que passou o prêmio, para ir ao atendente que registrou o jogo", contou Douglas.

Além do bolão, outra aposta individual aqui de Goiás acertou os 15 números sorteados na Lotofácil de Independência. Essa foi feita pelos canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal pela internet. O vencedor vai levar para casa R$ 2.955.552,77 milhões.

Em todo Brasil 65 apostas acertaram 15 dezenas, e vão dividir o montante de R$ 200 milhões. As dezenas sorteadas no concurso 2900 em 9 de setembro foram: 01-03-04-05-06-07-10-11-14-18-19-20-23-24-25.

Como receber o prêmio

Para receber o prêmio, os vencedores podem procurar qualquer agência lotérica registrada pela Caixa Econômica Federal. Caso o prêmio bruto seja maior que R$ 2.112 mil, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa.

É preciso comprovante de identidade original com CPF e recibo da aposta original e premiado. Valores iguais ou acima de R$ 10 mil, são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir da sua apresentação na Agência da Caixa.