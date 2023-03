Bolsonaro é visto com camisa do Goiás nos EUA

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi flagrado na noite da última terça-feira (7) usando uma camisa do Goiás, em uma loja em Orlando nos Estados Unidos. Bolsonaro estava na companhia do ex-ministro do turismo, Gilson Machado.

A foto do passeio do ex-presidente foi publicada pelo professor de yoga Anderson Santiago em redes sociais.

Um dia após o flagra, nesta quarta-feira (8), Bolsonaro publicou um vídeo antigo em que Lula critica acordos de Fernando Henrique Cardoso e José Sarney.

Viagem aos EUA

O ex-mandatário está nos Estados Unidos desde 30 de dezembro de 2022. Sua estadia no país norte americano tem divido opinões por causa do surgimento de escândalos envolvendo a gestão Bolsonaro.

Um deles é em relação aos gastos no cartão corporativo do ex-presidente que foram expostos no início de 2023. Atualmente está sendo investigada a importação de joias da Arábia Saudita não declaradas para a Receita Federal, pelo governo Bolsonaro.