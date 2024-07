Bombeiro está na UTI após caminhão ser atingido por chamas enquanto ele apagava incêndio

O sargento do Corpo de Bombeiros de Goiás Lindomar Anjos de Sousa, de 49 anos, segue internado no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, onde se encontra em estado de saúde estável. No domingo (21), ele foi atingido por fumaça quente e chamas enquanto apagava um incêndio em Rio Verde, no sudoeste do estado, segundo a corporação. O acidente aconteceu após a viatura apresentar problemas mecânicos, que acabou desligando e sendo atingida pelas chamas.

Além do sargento Lindomar, outro bombeiro, cuja identidade não foi revelada, também foi atingido pelas chamas, mas passa bem e já se encontra em casa. Ao Daqui, a assessoria do Corpo de Bombeiros (CBMGO) informou que após ser encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dr José Póvoa Mendes, no munícipio, o sargento Sousa foi entubado e transferido para a capital.

Ainda de acordo com a assessoria do CBMGO, o sargento, que teve queimaduras de primeiro e segundo graus no rosto e nas mãos, deverá passar por uma raspagem no rosto e ficará na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) para monitoramento e exames nas vias aéreas e pulmões. As causas do acidente serão investigadas.

O jornal também tentou contato com o Hugol para informar sobre o estado de saúde atualizado do sargento, mas até o fechamento dessa matéria não obteve retorno.

Pane

Em entrevista à TV Anhanguera nesta segunda-feira (22), o tenente-coronel dos bombeiros de Rio Verde, André Luiz Martins, informou que a manutenção do veículo envolvido no incêndio estava em dia. “Todas as manutenções das viaturas são feitas de forma regular, conforme recomendação do fabricante. Além disso, diariamente nas passagens de serviço todas as viaturas e equipamentos são testados”, relatou. A perícia para identificar a causa da pane da viatura, avaliada em R$1,4 milhão, está em andamento com a Polícia Científica e deve sair em até dez dias.