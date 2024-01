Bombeiro Mirim abre inscrições para mais de 1,7 mil vagas em Goiás; veja como participar

As inscrições para o Programa Educacional Bombeiro Mirim (Proebom) começaram nesta segunda-feira (22). Estudantes entre 9 a 11 anos podem se inscrever pelo site do Corpo de Bombeiros. Quem for selecionado deve fazer a matrícula entre 19 de fevereiro e 14 de março.

Foram divulgadas 1.728 vagas para unidades do todo o estado, e os interessados devem preencher a inscrição até o dia 4 de fevereiro. Caso o número de candidatos inscritos seja maior que as vagas oferecidas, haverá um sorteio online no dia 9 de fevereiro transmitido no Instagram do Proebom.

De acordo com o Proebom, o objetivo do programa é contribuir na formação básica do cidadão. Durante o programa são abordados temas como primeiros socorros, educação no trânsito, proteção ao meio ambiente, cidadania, ética, entre outros.

Alguns critérios precisam ser seguidos pelos candidatos, como: residir no município da unidade operacional (lista com as cidades está no final da matéria), com comprovação de documento de endereço; ter CPF; ter nascido entre 19 de fevereiro de 2013 e 14 de março de 2015; e possuir aptidão física e psicológica atestada por documento médico.

O programa está previsto para começar dia 19 de março e deve terminar em 14 de novembro.

Outros critérios são:

- estar matriculado em uma instituição de ensino, com comprovação de frequência;

- não ter participado de edições anteriores do programa;

- comprovar inscrição no Cadastro Único do governo federal (para as turmas com vagas destinadas a crianças de baixa renda).

Cada candidato poderá se inscrever uma vez e somente para uma das seguintes unidades operacionais:

Águas Lindas de Goiás

Anápolis

Aparecida de Goiânia

Bela Vista de Goiás

Buriti de Goiás

Caldas Novas

Campos Belos

Catalão

Cidade de Goiás

Ceres

Cristalina

Formosa

Goianira

Goiânia

Goianésia

Goiatuba

Ipameri

Iporá

Itaberaí

Itauçu

Itumbiara

Jaraguá

Jataí

Jesúpolis

Luziânia

Morrinhos

Minaçu

Mineiros

Nerópolis

Niquelândia

Nova Veneza

Novo Gama

Ouro Verde

Palmeiras de Goiás

Pirenópolis

Pires do Rio

Planaltina de Goiás

Porangatu

Posse

Quirinópolis

Rio Verde

Santa Helena de Goiás

Santa Rosa

Santo Antônio do Descoberto

Senador Canedo

São Luís de Montes Belos

São Miguel do Araguaia

São Miguel do Passa Quatro

Silvânia

Trindade

Uruaçu

Valparaíso de Goiás

Vianópolis