Bombeiros goianos que atuaram nas buscas em Pernambuco voltam a Goiás

Na manhã desta segunda-feira (6), a equipe de Busca, Resgate e Salvamento com Cães do Corpo de Bombeiros de Goiás, que atuou nas buscas por desaparecidos em Pernambuco, está retornando ao Estado. No total foram cinco militares e dois cães de resgate que ajudaram na força–tarefa.

Os bombeiros atuaram nas buscas por sobreviventes e vítimas dos alagamentos e deslizamentos de barreiras no Grande Recife e na Zona da Mata. Os animais enviados são a cadela Mara, e o cão Fênix, que é filhote da Vênus, uma cadela que atuou nas buscas do desastre de Brumadinho em 2019.

Os bombeiros goianos também auxiliaram no resgate da última vítima do soterramento em Camaragibe. O corpo de Mércia Josefa do Nascimento, de 43 anos, foi encontrado após sete dias de procura, com ajuda de cães farejadores. A tragédia causou a morte de outras cinco pessoas, entre elas, Ruth Soares da Conceição, de 49 anos, irmã de Mércia.

Os militares foram enviados para Pernambuco no último dia 31, após determinação do Governador Ronaldo Caiado.

As fortes chuvas que atingiram Pernambuco deixaram 128 mortos, a maioria deles em deslizamentos de barreiras no Grande Recife. O desastre, que é o segundo maior na história do estado devido ao total de vítimas, deixou 9.302 desabrigados e 34 cidades em situação de emergência.

Victoria Lacerda é estagiária de jornalismo do convênio GJC/PUC-GO.