Bombeiros procuram jovem levado pela enxurrada no Jardim América, em Goiânia

O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) realiza buscas para tentar encontrar o motociclista Warley de Melo Adorno. O rapaz despareceu no meio da tarde desta segunda-feira (30) na Avenida C-107, no Jardim América, em Goiânia. O jovem tentou atravessar um ponto da via entre as ruas C-190 e C-187.

Um vídeo feito por populares mostra o momento em que o rapaz se aproxima, para a motocicleta, mas em seguida tenta seguir pela Avenida C-107. Ao se deslocar, ele cai e desaparece em meio à enxurrada (veja acima). A motocicleta de Warley não foi levada pelas águas. Homens do Corpo de Bombeiros, com a ajuda de populares conseguiram retirar o veículo do local, que ficou preso em um guarda-corpo. Há um vão entre o solo e a estrutura metálica de aproximadamente 50 centímetros.

A corporação foi acionada aproximadamente às 14h30, conforme o tenente-coronel Ciro Martins Silva, e chegou ao local por volta das 15h. As buscas fora iniciadas de imediato nas margens do Córrego Cascavel. O trabalho envolveu equipes com varreduras a pé e pelo ar, por meio de drone. A equipe náutica da corporação também atuou, mas não foi possível percorrer o curso d'água com o bote. "No início do trabalho o córrego estava muito caudaloso e agora, à noite, pela questão da iluminação, não é possível fazer este trabalho", explicou o tenente-coronel.

Warley não foi localizado até às 20h30. As buscas, exceto da equipe náutica, seguem ao longo da noite e, pelas 6 horas desta terça-feira (31), terá o reforço de outros bombeiros para a continuidade dos trabalhos, segundo tenente-coronel Ciro Martins Silva.

Danos

A Defesa Civil disse que a região mais afetada pelas chuvas em Goiânia, foram os bairros: Centro, Bueno, Jardim América e Coimbra. O órgão ainda informou que foram registradas quedas de árvore, fiações elétricas rompidas no Setor Jardim América, na capital, e transbordamento de córrego.