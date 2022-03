“Botão do Pânico” será lançado como ferramenta para denúncias de violência contra mulher

Com a intenção de facilitar denúncias de casos de violência contra a mulher, o “Botão do Pânico” será lançado na próxima terça-feira (22), em Goiânia. Ao ser acionada, a ferramenta encaminhará o direcionamento da ocorrência, via GPS, à viatura da Patrulha Mulher Mais Segura, da Guarda Civil Metropolitana, mais próxima, o que irá agilizar o socorro às vítimas.

A ferramenta será disponibilizada no celular da mulher e somente a requerente terá acesso à informação, mediante cadastro prévio da medida protetiva encaminhada pelo Tribunal de Justiça.

Durante o evento de inauguração também será anunciado o Módulo Mulher, no aplicativo Prefeitura 24 Horas, que permitirá, dentre outras funções, inscrições em cursos de capacitação oferecidos pela Secretaria Municipal De Políticas Para Mulheres (SMPM), de forma gratuita.

O aplicativo também conterá um quiz sobre os tipos de violência doméstica e ao respondê-lo, a mulher identificará se é ou não vítima de violência. Em caso positivo, a usuária terá orientações para encaminhamento à rede de proteção.

A prefeitura afirma que as duas ferramentas ampliam e consolidam a rede de proteção e assistência à mulher.

Victoria Lacerda é estagiária de jornalismo do convênio GJC/PUC-GO.