Botão do Pânico tem 1,2 mil mulheres cadastradas em Goiânia

O Botão Pânico completa 9 meses e já tem mais de 1,2 mil mulheres cadastradas e 106 ocorrências atendidas através do aplicativo Prefeitura 24 horas, de Goiânia. Lançado em 22 de março de 2022, a ferramenta foi criada para auxiliar vítimas de violência e que conseguiram na Justiça medidas protetivas.

A prefeitura informou que desde o lançamento da ferramenta, 106 ocorrências foram atendidas. Para poder usar esse mecanismo, as mulheres vítimas de agressão precisam contar com medida protetiva emitida pelo Judiciário, e ser atendida pela Patrulha Mulher Mais Segura, da Guarda Civil Municipal (GCM).

A partir daí, quando o botão é pressionado no aplicativo os guardas escalados para essas ocorrências recebem automaticamente os dados da vítima cadastrada no sistema e do agressor, e vão prontos para lidar com a situação.

“O uso do botão do pânico resulta em dois efeitos. É inibidor para os agressores e encorajador para as mulheres voltarem às atividades rotineiras, como trabalhar ou mesmo sair à rua”, destaca Tatiana Lemos, titular da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres (SMPM).

Luiza Sol, que é coordenadora do programa Patrulha Mulher Mais Segura, explicou que depois de ter o acesso autorizado, fica disponível para a vítima uma aba com o botão do pânico localizado dentro do aplicativo oficial Prefeitura de Goiânia. Então sempre que se sentir ameaçada é só pressionar o botão que a viatura mais próxima da GCM irá até o local.

O projeto foi desenvolvido pelas secretarias municipais de Políticas para Mulheres (SMPM) e de Ciência e Tecnologia (Sictec), em conjunto com a Guarda Civil Metropolitana (GCM) em força-tarefa entre município e órgãos externos, como o Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO).