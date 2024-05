Boteco do Mala é o campeão do Comida di Buteco 2024 em Goiás

O Bolinho Goiano Raiz, petisco criado pelo Boteco do Mala foi o grande campeão do Comida di Buteco 2024 em Goiás. Os vencedores foram anunciados nesta terça-feira (21), na “Saideira” do concurso, que reuniu 57 bares de Goiânia e Aparecida de Goiânia.



O bolinho era a base de purê de mandioca com frango desfiado, pequi, guariroba e queijo, com acompanhamento de geleia de abacaxi, laranja e pimenta. Os jurados e o público não avaliaram somente o petisco, como também atendimento, temperatura da bebida e higiene.



Em segundo lugar ficou o 1960 Bar, com o Croqueta de Cora (croqueta de vaca atolada ao molho Coralina e gremolata). Na sequência, o KL Grill Jantinhas, com o prato Petisco KL Grill (medalhão de filé mignon com bacon, finalizado com queijo maçaricado e mandioca temperada).



Na quarta posição ficou o Bar do Chicão, com o petisco Canto, Bebo e Choro (croquetes de carne, acompanha molho especial da casa). O Casarão do Pastel ficou em quinto com o Virada à Goiana (bisteca de porco com purê de feijão, mandioca e farofa).



Agora, o Boteco do Mala segue para a etapa nacional do concurso. Os campeões de cada circuito receberão um novo corpo de jurados que visita e avalia os vencedores para que, então, seja eleito o melhor boteco do Brasil, que é anunciado em julho, em uma festa em São Paulo.