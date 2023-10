BR-153 funcionará em meia pista por 15 dias durante manutenção de iluminação em Aparecida de Goiânia

A BR-153 funcionará em meia pista por 15 dias por causa de uma manutenção na iluminação da rodovia. A interdição vai ocorrer entre os os quilômetros 503 e 513. A obra começou na última terça-feira (3) e, de acordo com a Prefeitura de Aparecida de Goiânia, para além da troca da iluminação, será feita manutenção de postes, fiações e disjuntores.

As mudanças estão sendo feitas pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SDU) em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Secretaria de Mobilidade e Trânsito do Município (SMTA).

A Prefeitura de Aparecida informou que, durante a troca de lâmpadas, o trecho da rodovia deve ficar parcialmente interditado, com isso, os motoristas precisam ter mais cuidado, principalmente entre 20h30 à 0h, de segunda a sexta-feira.Toda a sinalização da via será feita em parceria com a PRF e a concessionária que administra a pista, para garantir maior segurança para os motoristas e as equipes de manutenção.

Segundo informou a Prefeitura de Aparecida de Goiânia, o trecho de 10 quilômetros que corta a cidade, terá instalação de 380 luminárias modernas de 400W, de sódio metálico, em tonalidade branca, que conforme explicou a Prefeitura garante melhor visibilidade para motoristas, redução de acidentes e proporciona mais segurança aqueles que transitam pela Rodovia.

O secretário da SDU, Davi Mendanha, pontuou que além das luminárias, também serão repostos a fiação e os disjuntores que antes não comportavam a voltagem necessária para manter as luzes acesas. O investimento inicial do município é de R$ 500 mil, valor que também deve ser utilizado para a manutenção dos postes.