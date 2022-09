BR-153 será interditada neste final de semana para construção de ponte, em Aparecida de Goiânia

Um trecho da BR-153, em Aparecida de Goiânia, será interditado entre os dias 10 e 11 de setembro (sábado e domingo) para obras da construção de uma ponte sobre o Ribeirão Santo Antônio, no sentido Aparecida de Goiânia a Goiânia. Os serviços serão realizados das 7h às 18h, com interdições de tráfego pontuais de aproximadamente 20 minutos no momento do içamento e posicionamento das vigas.

A recomendação da concessionária que administra a via é que os motoristas que trafegarem pelo local respeitem a sinalização, os limites de velocidade da via e utilizem os desvios já sinalizados. A expectativa é que as atividades sejam finalizadas em outubro, antes do período chuvoso.

A concessionária informou ainda que, em paralelo a estas etapas, estão sendo executadas obras sob a ponte da pista sentido sul, etapa que consiste na fixação da cortina de contenção do canal.

A ponte está sendo construída em razão do grande adensamento urbano no entorno do Córrego Santo Antônio e a impermeabilização do solo nessas regiões que contribuíram exponencialmente para o aumento no volume de água, resultando na falta de capacidade de vazão das galerias existentes, comprometendo as estruturas de fundações e aterros do dispositivo atual.