BR-153 terá elevado entre Goiânia e Aparecida

O trecho urbano da rodovia BR-153 entre Goiânia e Aparecida de Goiânia deverá ter em 2024 mais uma travessia. A Prefeitura de Aparecida deve iniciar ainda no primeiro semestre a construção de um elevado que vai ligar a Avenida Bela Vista, localizada na cidade, à Avenida Otoniel da Cunha, em Goiânia, passando por cima da rodovia. Atualmente, as duas vias acabam em uma das pistas do trecho rodoviário e os motoristas que precisam transitar entre as duas cidades acabam utilizando travessias mais distantes, principalmente a localizada na Alameda do Contorno, na Vila Redenção, conhecida por ligar ao Setor Parque das Laranjeiras.

A construção do elevado, que tem a previsão de custar cerca de R$ 16 milhões e durar 6 meses, necessita da aprovação da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e da Triunfo Concebra, concessionária responsável pela BR-153, além do apoio da administração municipal. Um termo de cooperação foi acertado entre as duas prefeituras nesta semana e foi prometido para ser assinado neste mês. Segundo a secretária de Meio Ambiente de Aparecida, Valéria Pettersen, caberá a Goiânia a desapropriação de parte de um terreno, na extensão de 150 metros, na Avenida Otoniel da Cunha, enquanto que a Prefeitura de Aparecida fica responsável por toda a obra. “Vamos precisar dessa área para fazer uma pista acessória, para quem for para a BR-153. Do lado de Aparecida não temos esse espaço e em Goiânia tem, é até uma área vazia”, diz Valéria.

O elevado na Avenida Bela Vista é um projeto antigo da administração aparecidense, iniciado ainda na gestão de Maguito Vilela, em 2015. Válido lembrar que ele era o cabeça da chapa para a prefeitura goianiense nas eleições de 2020, sendo Rogério Cruz (Republicanos), o vice, que assumiu o posto após o falecimento de Maguito no início de 2021, em decorrência de complicações da Covid-19. Valéria diz que o projeto é o mesmo daquela época, que foi feito, e agora atualizado, pela empresa goiana Basitec.

Ela, que era secretária de Projetos e Captação de Recursos na Prefeitura de Aparecida na gestão Maguito, conta que na época havia a intenção da prefeitura de que a obra fosse bancada pelo governo federal, dentro do contrato de concessão firmado um ano antes com a Triunfo Concebra. “Agora é Aparecida mesmo quem vai fazer”, diz. Primeiramente, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) propôs a realização de uma trincheira, tal qual existe na região do Alto da Glória, em Goiânia, conhecida como travessia da Unip. No entanto, o entendimento foi de que a obra seria mais demorada e cara, além de ter de paralisar o tráfego no trecho.

A opção foi fazer o elevado, que não deverá paralisar o tráfego por mais que algumas horas durante todo o período do serviço. Outra mudança se deu para adaptar a uma exigência da Triunfo Concebra, que foi a de redução do tempo da obra de 10 meses para 6 meses, o que fez com que se mudasse parte do material a ser utilizado e agora todo o elevado será em concreto armado. A secretário conta que a via acessória, que gerou a necessidade de acordo com Goiânia, foi outra exigência da empresa. O novo projeto já teria sido enviado e agora aguarda a resposta para, após esse trâmite, ir ao Ministério dos Transportes pedir a anuência da ANTT. “Queremos acabar com as pendências do projeto primeiro.”

Os recursos para a obra estão garantidos pelo empréstimo recebido pela Prefeitura de Aparecida de Goiânia junto ao Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), conhecido como Banco do Brics, em julho. A gestão recebeu 120 milhões de dólares, o que dá cerca de R$ 576,3 milhões. Com este recurso também está prevista a realização de outra travessia da BR-153, mas que atende apenas Aparecida de Goiânia, justamente no Setor Centro da cidade com o Jardim das Acácias. “Lá vamos fazer uma ferradura, que é um elevado mais encurvado”, diz Valéria. A previsão é que o custo seja também de R$ 16 milhões.

Fluxo na região do Jardim Botânico deve reduzir em 30%

A travessia da Alameda do Contorno, na Vila Redenção em Goiânia, região do Jardim Botânico já é um gargalo histórico no trânsito de Goiânia e objeto de vários projetos na tentativa de diminuir a quantidade de veículos circulantes ou de melhorar o fluxo local, já que no trecho há uma rotatória e vários acessos, que dificulta o tráfego.

A estimativa feita pela Prefeitura de Aparecida de Goiânia é que com a construção do elevado na Avenida Bela Vista, o fluxo de veículos que utiliza a travessia que liga ao Parque das Laranjeiras seja reduzido em até 30%.

No Projeto Goiânia Adiante, promovido pela Prefeitura da capital desde outubro do ano passado, consta um projeto de viaduto para o local, que necessitaria de aprovação da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), responsável pelas rodovias federais em concessão, e da Triunfo Concebra, que ainda detém a concessão do trecho rodoviário. No entanto, a realização do projeto está em dúvida, já que não há recursos suficientes nos cofres municipais e nem mesmo tempo de finalizar a obra até o final de 2024. Assim mesmo, há um projeto para o local sendo feito na Prefeitura de Goiânia.