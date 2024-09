Brew Festival acontece com cervejas artesanais, food trucks e shows de rock gratuitos

Goiânia se prepara para receber, pela primeira vez, o Brew Festival, um evento vindo diretamente de São Paulo que promete agitar a cidade com cerveja artesanal, food trucks e shows de rock com entrada gratuita. O festival acontecerá nos dias 6, 7 e 8 de setembro, no estacionamento principal do Shopping Cerrado, das 17h às 22h na sexta-feira (6) e das 11h às 22h no sábado (7) e domingo (8).



Durante os três dias de evento, os amantes da cerveja artesanal terão a oportunidade de saborear uma variedade de rótulos e estilos de cervejas de cervejarias de renome nacional, incluindo as goianas Colombina, Dona Lupulina e Gonts, além de representantes de outros estados, como as paulistas Gutembeer, Campinas, Hoffen, Germânia, Leuven, a paranaense Bodebrown e a carioca Hocus Pocus.



A programação musical também promete animar o público com nove shows gratuitos. Na sexta-feira (6), a partir das 19h, Johnny Brown e Os Creusebecks (Mamonas Assassinas Cover) sobem ao palco. No sábado (7), a partir das 13h, é a vez de Allyson Guimarães Duo, Leo Martine Trio e BreakDown - Bon Jovi & Rock Ballads. E para encerrar o festival em grande estilo, no domingo (8), a partir das 12h, o público poderá conferir as apresentações de Leny Wilgner Duo, Projeto Supernova e Funk U - Charlie Brown Jr e Red Hot Tribute.



Quem passar pelo local, ainda encontrará espaço kids e 12 food trucks e assadores. São eles: Empirica Burger, O Xapeiro BBQ, Rancheiro Burger, O Bom e Velho Churrasco (Costela Fogo de Chão), O Bom e Velho Churrasco (Torresmo de Rolo), CrepeDelic, Folli Pizza, Vira Lata Hot Dog, WS Frango Frito, Ohana Salgados, Milk Shake Frozzen e Calais. O evento, que é uma realização da WB Produções (SP), também é pet friendly.





SERVIÇO: Brew Festival

Data: 6, 7 e 8 de setembro de 2024

Horário: 17h às 22h na sexta-feira (6); 11h às 22h no sábado (7) e domingo (8)

Local: Shopping Cerrado (estacionamento principal) - Avenida Anhanguera nº 10.790, no Setor Aeroviário, Goiânia - GO

Informações: instagram @brew_festival

Entrada gratuita (consumação paga à parte)