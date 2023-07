BRF suspende contratos e diz que dará férias coletivas para parte dos funcionários em Jataí

O frigorífico BRF de Jataí suspendeu contratos com produtores de aves da região e anunciou férias coletivas para os funcionários. De acordo com a Associação dos Avicultores em Jataí, ao todo, 22 produtores e 86 aviários foram impactados com o anúncio, feito a eles pela empresa no último dia 6 de julho.

Em nota, a BRF afirmou que não fechará sua unidade de Jataí e que dará início a readequações no mix de produção na planta, e, ainda, que a decisão segue o planejamento da empresa. “A partir do dia 7 de agosto de 2023, a Companhia adotará férias coletivas de 30 dias para parte dos colaboradores que atuam na unidade e está tratando o tema de maneira individualizada”, diz o comunicado.

Associação

Ao Daqui, Volmir Leandro Koch, presidente da Associação dos Avicultores em Jataí, detalhou que, após a reunião feita com a empresa no último dia 06 de julho,momento em que foi anunciado o distrato, algumas questões estão sendo discutidas entre os produtores, a BRF e também pela Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (FAEG).

“De lá para cá, o valor da indenização vem sendo discutido entre as partes e a FAEG está nos auxiliando. A discussão maior, por parte dos produtores, é com relação a investimentos. Para eles, os investimentos feitos ainda teriam um período longo de depreciação, e isso a empresa não considera como seu dever ressarci-los. Tudo está sendo conversado”, afirmou.

Nota da BRF na íntegra

“A BRF esclarece que não fechará sua unidade de Jataí. A Companhia dará início a readequações no mix de produção na planta e esta decisão segue o planejamento da empresa. A partir do dia 7 de agosto de 2023, a Companhia adotará férias coletivas de 30 dias para parte dos colaboradores que atuam na unidade e está tratando o tema de maneira individualizada.”