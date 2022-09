Briga por divisão de apartamento teria motivado incêndio com morte, em Goiânia

O incêndio que atingiu um apartamento no setor Leste Universitário, em Goiânia, e culminou na morte de um homem, no último domingo (11), teria sido provocado intencionalmente após uma briga entre a vítima e seu ex-companheiro quanto à divisão do imóvel. Um corpo que seria de Reginaldo Pereira dos Santos, de 48 anos, foi encontrado nesta quinta-feira (15) e passa por perícia.

A reportagem apurou que Reginaldo e o ex-companheiro ficaram juntos por 4 anos e moravam no apartamento localizado no 29º andar do edifício Panoramic Residence, na rua 261-B do setor Leste Universitário.

No entanto, o casal estava em processo de separação e brigava por conta da divisão do imóvel, que estaria no nome de um deles, enquanto o outro havia custeado toda a mobília.

No domingo, pouco antes do incêndio, o ex de Reginaldo esteve no apartamento e os dois discutiram, chegando a trocar agressões físicas. A Polícia Militar (PM) foi, inclusive, acionada para verificar uma ocorrência de lesão corporal.

Após seu ex deixar o local, Reginaldo foi flagrado em imagens de câmeras de segurança indo à garagem, às 15h32, e voltando com um galão de gasolina na mão, às 15h56. Ele usa o elevador para subir até o apartamento e, após isso, não é mais visto. Pouco tempo depois, às 16h14, o Corpo de Bombeiros foi chamado para combater o incêndio.

Reginaldo ainda teria enviado um àudio ao ex informando que o apartamento estava pegando fogo.

Descoberta do corpo

Depois de analisar as filmagens e constatar que o homem que seria Reginaldo entrou no prédio, mas não saiu, a Polícia Civil acionou a Polícia Científica e o Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) para vasculharem o local em busca do corpo, que foi encontrado em fragmentos sob os escombros, no quarto.

Olegário Augusto, da Polícia Científica, informou que somente a análise no Instituto Médico Legal (IML) poderá dar mais detalhes sobre o corpo encontrado hoje.

"O corpo foi encaminhado para nossa sessão de antropologia forense e odontologia legal, e lá sim haverá a determinação e identificação", disse.

O perito destacou que a Polícia Científica tomou conhecimento da possibilidade de haver uma pessoa morta no local só depois do início dos trabalhos da engenharia forense. Além disso, segundo ele, a perícia é feita em etapas, e o corpo (cuja uma parte já era cinzas) estava embaixo de escombros, o que explica o fato de não ter sido encontrado antes.