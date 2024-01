BRs-153, 414 e 080 passam por obras; confira trechos

Motoristas que trafegam pelas BRs-153, 414 e 080 devem redobrar a atenção, pois alguns trechos estarão em obras até o domingo (7). Segundo a Ecovias do Araguaia, o chamado Sistema Anápolis-Aliança do Tocantins vai receber reparos no asfalto, retirada do mato, poda de árvores e outros serviços para melhorar a segurança viária.

Confira neste link todos os trechos no sistema pare e siga

Ainda segundo a empresa, os trabalhos acontecem principalmente das 6h às 18h. Durante o período de obras, os trechos vão funcionar no sistema pare e siga, portanto, o tráfego será intercalado entre as pistas. Alguns trechos podem ainda ser interditados completamente.

A Ecovias pede que os motoristas reduzam a velocidade ao passarem por trechos em obras, que estarão sinalizadas seguindo as normas. Os trabalhos podem sofrer alterações em caso de necessidade operacional ou pelas condições do tempo.

O trecho do Sistema Anápolis-Aliança do Tocantins passa por 28 municípios com a seguinte distribuição:

BR-153/TO/GO, entre Aliança do Tocantins e Anápolis, com 624,1 quilômetros;

BR-080/GO, entre Uruaçu e Assunção de Goiás (BR-414), com 87 quilômetros;

BR-414/GO, entre Assunção de Goiás e Anápolis, com 139,6 quilômetros.

A empresa divulgou alguns canais onde informa diariamente os serviços que em andamento:

Telefone 24h (ligação ou WhatsApp): 0800 153 0 153

Twitter: @ecoviasaraguaia

Site: www.ecoviasdoaraguaia.com.br

Outra ferramenta disponível é o Aplicativo EcoRodovias, que pode ser baixado na App Store e Google Play.