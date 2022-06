BRs 153, 414 e 080 têm obras com interdição parcial de tráfego em Goiás nesta semana

Diversos pontos das rodovias BR-153, 414 e 080, nos estados de Goiás e Tocantins, estão parcialmente interditados nesta semana por conta de obras de manutenção, infraestrutura, reparos e recuperação do asfalto. Essas atividades exigem a operação ‘pare e siga’, com alterações pontuais no tráfego, definidas pela concessionária Ecovias do Araguaia, responsável pela administração desses trechos.

Os bloqueios da faixa de rolamento ocorrem até quarta-feira (15), de forma alternada, entre às 6h e 18h, conforme o serviço programado. Por conta do feriado de Corpus Christi, na quinta-feira (16) as obras serão paralisadas e retomadas após o feriado, nos dias 17 e 18, seguindo a mesma dinâmica. Durante a interdição o fluxo do trânsito será intercalado entre pista sul e norte.

Reparos estruturais

Na BR-153, a concessionária realizará reparo e recuperação de obras do quilômetro 318 ao 212, entre Rianápolis e Uruaçu. Nesta rodovia, contém serviços de remoção e implantação de defensas metálicas e reparo de placas, entre Jaraguá e São Luiz do Norte. Os mesmos trabalhos acontecem na BR-414, entre Anápolis e Corumbá de Goiás

Na BR-414 haverá obras de terraplanagem em Abadiânia, Anápolis e Barro Alto. As interdições para reparos estruturais acontecem entre às 7h e 15h. Há bloqueio alternado, entre 6h e 18h, com serviços relacionados à instalação de praças de pedágio da BR-153, em Hidrolina e Aliança do Tocantins.

Ao longo das BRs 153, 414 e 080, seguem com os trabalhos de tapa-buracos, roçadas e limpezas de drenagem, sem a necessidade do bloqueio de faixas de rolamento. Todas as atividades estão sujeitas à alteração em função de necessidades operacionais ou condições climáticas.

Recomendações para motoristas

A Ecovias do Araguaia solicita atenção de motoristas e indica que reduzam a velocidade ao passar pelos trechos em obras, que estão sinalizados seguindo as normas vigentes da legislação.

Em casos de emergência, os viajantes podem acionar a Ecovias do Araguaia pelo telefone 0800 153 0153. O atendimento é gratuito e funciona 24h. Além de solicitar socorro médico e mecânico em situações que envolvam panes em veículos ou acidentes, por meio do serviço é possível consultar informações automáticas sobre o tráfego.

O canal permite entrar em contato com a Ouvidoria (opção 4), que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30, exceto em feriados.

Thaynara Mesquita é estagiária de Jornalismo do convênio GJC/Uniaraguaia