BRs-153, 414 e 080 terão interdições e sistema ‘pare e siga’ em Goiás durante obras nesta semana

A Ecovias do Araguaia, anunciou que vai realizar intervenções nas BR’s 080, 153 e 414 entre os dias 29 de maio e 4 de junho. Durante as obras que a empresa responsável pelos vai fazer, o tráfego vai funcionar no sistema de ‘pare e siga’ intercalado nas pistas norte e sul. Alguns trechos terão interdição total. A concessionária informou que as intervenções vão acontecer principalmente entre 6h e 18h.

A concessionária disse que o cronograma prevê recuperação de pavimento, reparo de dispositivos de drenagem, poda de árvores, implantação de sinalização horizontal, obras em terrapleno e reparos em viadutos e passarelas.

Os trechos em que acontecem essas obras, fazem parte do Sistema Anápolis-Aliança do Tocantins, atravessam 28 munícipios. Rodovia BR-153/TO/GO, entre Aliança do Tocantins e Anápolis, com 624,1 quilômetros; BR-080/GO, entre Uruaçu e Assunção de Goiás (BR-414), com 87 quilômetros e BR-414/GO, entre Assunção de Goiás e Anápolis, com 139,6 quilômetros.

Nos trechos em obras é preciso que os motoristas tenham muita atenção e cuidado com a velocidade. A empresa disse que as vias estarão devidamente sinalizadas, e que as atividades programadas podem sofrer alterações por necessidades operacionais ou condições climáticas.

Atualizações sobre o trabalho

A concessionária informou que as atualizações sobre os trabalhos e caso haja necessidade de atividades emergenciais, os serviços serão informados pelo perfil no Twitter: @ecoviasaraguaia, no site www.ecoviasdoaraguaia.com.br ou ainda pelo aplicativo EcoRodovias, que pode ser baixado na App Store e Google Play. Outro canal é pelo telefone que funciona 24h por dia 0800 153 0 153 (ligação ou mensagem de WhatsApp).