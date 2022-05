BRs-153 e 414 terão restrições parciais para obras nesta semana

Entre segunda-feira (23) e sábado (28) a concessionária Ecovias do Araguaia, responsável pelas rodovias BR-153, BR-080 e BR-414, promove serviços de pavimentação, manutenção e conservação da malha viária entre os estados de Goiás e do Tocantins. Durante os bloqueios, programados para ocorrer de forma alternada, entre 6h e 18h, o fluxo do trânsito será intercalado entre pista sul e norte.

No trecho goiano da BR-153, estão previstos trabalhos de recuperação de pavimento do quilômetro 58 ao 0, em Porangatu; e do quilômetro 110 ao 150, entre Santa Tereza de Goiás e Campinorte. Já na BR-414, estes serviços ocorrerão do quilômetro 398 ao 408, entre Corumbá de Goiás e Abadiânia.

Em Tocantins, a reabilitação da malha asfáltica será realizada do quilômetro 728 a 733 da BR-153, no município de Figueirópolis. Em todos estes trechos, as intervenções estão programadas para ocorrer em ambas as direções das rodovias.

Ao longo das BRs-153/TO/GO, 414 e 080, seguem ainda os trabalhos de tapa-buracos, roçadas e limpezas de drenagem, mas sem necessidade de bloqueio de faixas de rolamento. Todas as atividades estão sujeitas à alteração em função de necessidades operacionais ou condições climáticas.

Recomendações para os motoristas

Para uma boa viagem, a concessionária recomenda atenção redobrada dos motoristas durante os trechos em obra. Indicado que reduzam a velocidade nas rodovias, que estarão sinalizadas seguindo as normas vigentes da legislação.

