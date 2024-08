BRT Norte-Sul começa operação com 5 novas linhas neste sábado (31) em Goiânia

Nove anos e quatro meses depois do início das obras do corredor exclusivo para transporte coletivo de trânsito rápido (BRT) Norte-Sul, os usuários vão poder usufruir da infraestrutura. A previsão é que a inauguração da obra, que começou no dia 20 de abril de 2015, se dê neste sábado (31) às 9h30, com ganho de tempo de viagem entre 30% e 40%.

A operação vai ocorrer com cinco novas linhas, com possibilidade de integração entre elas e as demais do sistema metropolitano, sobretudo com o uso do Bilhete Único, em que é possível pegar vários veículos em um período de até 2h30 ao custo de R$ 4,30, a mesma tarifa do restante da rede. Serão 60 novos ônibus operando ao longo do corredor, que está finalizado entre os terminais Recanto do Bosque, na região Noroeste de Goiânia, e o Isidória, na região Sul da capital.

As linhas NS 1 e NS 2 fazem o trajeto do Terminal Veiga Jardim, em Aparecida de Goiânia, até o Terminal Paulo Garcia, no Setor Norte Ferroviário, em frente ao Terminal Rodoviário de Goiânia. A diferença entre elas é que a NS 2 é semiexpressa, ou seja, no trecho entre o Terminal Isidória e a Praça Cívica não haverá paradas nas estações, sendo complementar ao serviço da NS 1 e com melhor tempo de viagem, ideal para quem tem como destino o Terminal Isidória.

Já a NS 1 fará as paradas em todos os pontos e estações do trajeto. As duas irão substituir as linhas 006 (Terminal Veiga Jardim/Terminal Isidória/Terminal Paulo Garcia), 007 (Terminal Vila Brasília/Centro/Rodoviária) e 616 (Terminal Veiga Jardim/Terminal Cruzeiro/Terminal Isidória Expresso).

Entre o Terminal Veiga Jardim e o Terminal Isidória não há corredor exclusivo para os ônibus, em que o trajeto é feito nas ruas compartilhadas e os embarques e desembarques nos pontos. O mesmo ocorre com a linha NS 3, que fará o trajeto do Parque Atheneu até o Terminal Paulo Garcia, em que também não há corredor e nem novas estações entre o Parque Atheneu e o Terminal Isidória. No caso da NS 3, com o seu início neste sábado haverá a exclusão da linha 002 (Parque Atheneu/Centro/Rodoviária) do sistema metropolitano de transportes. Enquanto que as linhas NS 4 (Terminal Recanto do Bosque/Praça Cívica) e NS 5 (Terminal Recanto do Bosque/Terminal Paulo Garcia) substituem a linha 013 (Terminal Recanto do Bosque/Rodoviária/Centro).

Troca de veículo

Nestes dois casos, no entanto, todo o trajeto será realizado ao longo do corredor exclusivo. No entanto, não é possível percorrer todo o corredor sem a baldeação (troca de veículo), o que pode ocorrer a partir do Terminal Paulo Garcia (ou qualquer estação seguinte até a Praça Cívica), trocando a linha NS 4 ou NS 5 pela NS 1, NS 2 ou NS 3, em que todas chegam até o Terminal Isidória.

O BRT Norte-Sul também estará conectado a 136 linhas da rede metropolitana, e mais cinco linhas do BRT Leste-Oeste (Eixo Anhanguera), podendo chegar a Trindade, Senador Canedo ou Goianira, por exemplo. A integração com o Eixão será no cruzamento da Avenida Anhanguera com a Avenida Goiás, a partir das estações Rua 8 e Rua 7, podendo acessar a estação Pitanga do BRT Norte-Sul com uma travessia e caminhada.

Trânsito na Praça Cívica

Com o início da operação do BRT Norte-Sul, além das mudanças nas linhas, haverá também alteração no trânsito da Praça Cívica, no Centro de Goiânia. “As 61 linhas que cortam a região atendem aos seis pontos de ônibus localizados no anel interno da Praça. Com essa nova operação, a faixa interna da Praça Cívica passa a ser exclusiva para a operação do transporte público coletivo, o que contribui ainda mais para a fluidez do trânsito”, informa a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC).

Ao todo, o BRT terá seis terminais para o uso (Veiga Jardim, Cruzeiro, Isidória, Paulo Garcia, Hailé Pinheiro e Recanto do Bosque - sendo os quatro últimos novos ou revitalizados) e 31 estações novas, além dos pontos de parada fora do corredor. As estações receberam nomes de plantas do Cerrado e possuem painéis informativos, sinalização, Wi-Fi gratuito e torre para recarga de celular.