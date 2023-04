BRT vai operar com seis linhas entre terminais

Os usuários do BRT Norte-Sul terão a opção de viajar por seis linhas no corredor exclusivo que está planejado para ser iniciado no final de julho deste ano. Diferente do que ocorre no Eixo Anhanguera, que cruza Goiânia no sentido leste-oeste, no BRT não haverá a opção de trafegar por todo o corredor com apenas um ônibus.

A operação está planejada com base na demanda pelos trechos entre os terminais que compõem o projeto, de modo que o trajeto mais longo será entre o Terminal Veiga Jardim, em Aparecida de Goiânia, e o Terminal Paulo Garcia, no Centro de Goiânia, após a Praça do Trabalhador, somando um total de 17,6 quilômetros de extensão.

Ao todo, duas linhas atenderão o tramo norte, sendo uma a partir do Terminal Recanto do Bosque e outra do Terminal Perimetral, e quatro o sul, em que duas saem do Terminal Veiga Jardim, uma do Terminal Cruzeiro e uma do Parque Atheneu.

Além disso, duas linhas serão no modelo semiexpressa, o que significa que em um sentido ela realizará paradas em apenas alguns locais e na volta será uma linha direta, ou seja, sem realizar o embarque e desembarque de passageiros. Esse sentido vai variar de acordo com o pico da manhã ou da tarde e a depender da linha.

Por exemplo, a linha NS2, cujo veículo vai se locomover do Terminal Veiga Jardim até o Terminal Paulo Garcia vai parar em apenas determinados locais: terminais Veiga Jardim, Cruzeiro, Correios e Isidória, os pontos de ônibus entre o Veiga Jardim e o Cruzeiro, e as estações apenas da Praça Cívica e da Avenida Goiás.

Isso vai ocorrer de modo que no pico da manhã o trajeto será no sentido sul-norte, ou seja, do Veiga Jardim até o Centro de Goiânia com o chamado retorno reservado (sem a realização de paradas). Já no período da tarde, o sentido será invertido, sendo assim, apenas entre o Centro e até o Veiga Jardim será feito com paradas.

No entanto, esse mesmo trajeto, será realizado também pela linha NS1 para atender Aparecida de Goiânia e a Região Sul da capital, que possuem a maior demanda de todo o sistema de transporte coletivo metropolitano. Neste caso, a linha realizará paradas em todas as 16 estações, 19 pontos de ônibus e 5 terminais do trajeto e será bidirecional, ou seja, não haverá diferença entre a ida e a volta pelo trajeto.

Para se ter uma ideia, a viagem deste trajeto será 8 minutos mais rápida pela NS2 em relação à linha NS1. Outras duas linhas terão as mesmas características, sendo a NS3 e a NS4. A primeira delas vai do Parque Atheneu até o Terminal Paulo Garcia e contará com 17,5 km de extensão, com 23 pontos de parada, 12 estações e 2 terminais.

Com isso, a operação do BRT vai ter um total de 29,6 km ao chegar na Avenida Parque Atheneu. Já a linha NS4 será do Terminal Recanto do Bosque até a Praça Cívica, com 13,5 km e paradas em 3 terminais e 20 estações do corredor exclusivo.

A operação está planejada para ser realizada por 62 ônibus de 14 metros de comprimento, equipados com ar-condicionado e portas dos dois lados, o que vai permitir o embarque tanto nas plataformas do corredor quanto nos pontos de ônibus convencionais e nos terminais, sem a necessidade de adaptações.

A estimativa é que os ônibus rodem com uma velocidade entre 22 a 26 km/h, o que gerará um ganho de 30% a 40% no tempo de viagem. Já a frequência entre um ônibus e outro vai depender do local de saída. Nos terminais Veiga Jardim, Cruzeiro e Isidória será um veículo a cada 3 minutos, já no Paulo Garcia e Perimetral, a cada 4 minutos, e no Recanto do Bosque a diferença será de 5 minutos.

Presidente da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC), Tarcísio Abreu, garante que os veículos estarão prontos para a operação do BRT. Sobre a operação, ele afirma ainda que o planejamento distribuiu as seis linhas radiais pela demanda ao longo do corredor e que será papel da companhia avaliar o andamento da situação e a realização de modificações, se necessárias, como já ocorreu com o Eixo Anhanguera. Abreu não confirmou a data de início da operação na tarde desta terça-feira (11), durante a inauguração do Terminal Paulo Garcia, que contou com a participação do ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, e do governador Ronaldo Caiado.

No entanto, no mesmo evento, o prefeito Rogério Cruz garantiu o início do BRT Norte-Sul para o final de julho, visto que as obras do trecho II do corredor, entre os terminais Isidória e Recanto do Bosque, estão previstas para serem finalizadas em junho. O terminal entregue teve as obras terminadas em fevereiro deste ano e, desde então, o local estava entregue à CMTC e ao consórcio das empresas concessionárias do serviço para a instalação da operação, como a colocação dos totens e painéis com informações aos usuários, sinalizações e demais equipamentos necessários.

O Terminal Paulo Garcia homenageia o ex-prefeito, que esteve à frente do Paço Municipal entre abril de 2010 e dezembro de 2016. Ele foi responsável pelo projeto e início das obras do BRT Norte-Sul.

Segundo Tarcísio Abreu, o local é visto pelo sistema como um Hub para o transporte coletivo, por estar localizado entre diversos pontos geradores de viagens, como a Rua 44, Terminal Rodoviário, Praça do Trabalhador, Câmara Municipal e outros. Ele foi montado em conceito aberto, não haverá catracas para entrar no terminal e as validações das passagens serão realizadas dentro dos ônibus, pela porta mais próxima ao motorista. Além das linhas do BRT Norte-Sul a partir de julho, até lá, o terminal receberá outras 19 linhas que partem de diversas regiões, como do Parque Atheneu, Residencial Aruanã, Vale dos Sonhos, Garavelo e Trindade.